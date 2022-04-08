Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, özel yayınlar ile D-Smart, D-Smart GO ve Radyo D'de yaşanacak - Son Dakika
Üye Girişi

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, özel yayınlar ile D-Smart, D-Smart GO ve Radyo D'de yaşanacak

08.04.2022 10:07
Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, özel yayınlar ile D-Smart, D-Smart GO ve Radyo D'de yaşanacak

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen 57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, 10-17 Nisan tarihleri arasında "Tarihe ve Doğaya Saygı" temasıyla koşulacak.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen 57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, 10-17 Nisan tarihleri arasında "Tarihe ve Doğaya Saygı" temasıyla koşulacak.

Bodrum'dan İstanbul'a 1303 km sürecek dev organizasyon, canlı yayınlarla milyonlarca kişiye ulaştırılacak. TRT ve Eurosport'tan canlı yayınlanacak organizasyon için D-Smart ve D-Smart GO'da her gün özel yayınlarla turun atmosferini izleyicilerine yansıtacak. Turun en büyük destekçilerinden olan Radyo D'de her gün özel yayınlar, canlı bağlantılar ve programlarla heyecanı dinleyicilerine aktaracak.

Hem 1915 Çanakkale Köprüsü hem de 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçerek Avrupa'yı Anadolu'ya bağlayacak olan Tour of Türkiye'nin yenilenen etap programı şöyle: 10 Nisan: Bodrum - Kuşadası 11 Nisan: Selçuk (Efes) - Alaçatı 12 Nisan: Çeşmeİzmir (Karşıyaka)  13 Nisan: İzmir (Konak) - Manisa (Spil)  14 Nisan: Manisa - Ayvalık   15 Nisan: Edremit (Akçay) – Eceabat (57.Alay Şehitliği)  16 Nisan: Gelibolu - Tekirdağ 17 Nisan: İstanbul - İstanbul

YORUMLAR
500
Basketbol: Haftanın programı Basketbol: Haftanın programı Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, dünya bisiklet camiasında bir ilke imza atıyor Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, dünya bisiklet camiasında bir ilke imza atıyor

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, Türkiye Bisiklet Federasyonu, Türkiye, Nisan, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, özel yayınlar ile D-Smart, D-Smart GO ve Radyo D'de yaşanacak - Son Dakika


Son Dakika
10:06 En zengin 10 Türk belli oldu! Murat Ülker zirvede
09:49 Resmi Gazete'de yayımlandı! 8 üniversiteye rektör atandı
09:47 Gözler saat 10.00'da: Kılıçdaroğlu, Et ve Süt Kurumu'na gidiyor: İçeri alınacak mı?
09:45 Tepki çeken sahur görüntülerine AK Partili Belediye Başkanından "21 bin lira" savunması: Çok gördüler
09:44 Mahkum dizisinde dün akşam neler oldu? Fırat ve Barış çocuklarını kurtarabildi mi?
09:35 Camdaki Kız dizisinde dün akşam neler oldu? Nalan ve Hayri Feride engelini aşabildi mi?
09:32 Ünlü spor yorumcusu Mehmet Demirkol, AK Partili vekil ve eski futbolcu Özalan'ı sert eleştirdi: Futbolcu iken de şov yapardı
09:29 Koronavirüste "veda" kararları için gözler Bilim Kurulu ve Kabine'de: Karantina uygulaması bayramdan sonra kalkabilir
09:24 Yaşlı adamı evine kadar takip etti ve fırsatını bulunca 60 TL'ye yakın parayı kapıp kaçtı: İşte o görüntüler
09:23 Bir Zamanlar Çukurova dizisinde dün akşam neler oldu? Hakan'ın itirafına Züleyha ne tepki verdi?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.04.2022 10:15:23. #1.12#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, özel yayınlar ile D-Smart, D-Smart GO ve Radyo D'de yaşanacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement