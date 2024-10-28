Cumhuriyet Bayramı'nda Voleybol Maçları

VOLEYBOL Sultanlar Ligi'ndeki yoğun fikstürde Ege temsilcileri yarın Cumhuriyet Bayramı'nda hafta içi mesaileriyle terleyecek. Ligde üst üste 2 galibiyetle çıkışa geçen Aydın Büyükşehir Belediyespor güçlü rakibi Eczacıbaşı'nı ağırlayacak. Mimar Sinan Spor Salonu'ndaki maç saat 15.00'te başlayacak. Ligdeki ilk yılında çıktığı 5 maçı da kaybeden İzmir ekibi Aras Kargo Spor Kulübü ise kötü gidişi saat 17.00'de Sarıyer Belediyespor deplasmanında sonlandırmaya çalışacak.
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