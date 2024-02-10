Spor

- Cüneyt Biçer: "1 puan bizim için değerli"

İZMİR - Altay Teknik Direktörü Cüneyt Biçer, Erzurumspor FK beraberliğinin ardından yaptığı açıklamada, "Öncelikle aldığımız 1 puan bizim için değerli, oyuncularımın gösterdiği mücadele bizim için en az 1 puan kadar önemliydi" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında Altay, konuk ettiği Erzurumspor FK ile 0-0 berabere kaldı. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Altay Teknik Direktörü Cüneyt Biçer, "Oyunun içinde kazanan, oyunun sonunda kazanılmış bir puanın sayısal değerinden daha değerli olan oyuncu bu genç oyuncu grubunun bunu alabilecek, yapabilecek cesareti ve oyun anlayışıyla beraber yüreği göstermesi. Her geçen gün biraz daha iyisini yapabilmek için ellerinden gelen her şeyi yapmayı gayret gösterecekler. Başlangıç itibarıyla ilk 5-10 dakika içerisinde bir telaşımız var. Verdiğimiz direkten dönen bir pozisyon var. Yerleşimle ilgili yaptığımız bir hatadan dolayı oldu. Ondan sonra oyun genelinde ikinci bölge savunma pozisyonu takımı olarak doğru yerleşerek oynamaya çalıştık. Hafta içinde de bunu çalışmıştık. Büyük bir yüzdeyle bu başarılı olduğunu düşündük. O arada kazanabileceğimiz duran toplar ve arkaya rakibin boşluk noktalarında kenar bölgelerinden belirli noktada bulabileceğimiz pozisyonlarla sonuca gitmeyi istediğimiz bir yapımız vardı. Bir iki pozisyon buralarda da olduk ama sonlandıramadık. Geneline baktığımızda bizim genç oyuncu grubumuz yürekli şekilde mücadele ediyor. Hedefimiz bugünü kaybetmeden geleceği inşa etmek. Sonuna kadar mücadele edeceğiz. Temelinde de bir oyun kültürüyle, bir yeni bir yapıyla bu oyuncu grubunu geleceğe de inşa edecek şekilde hazırlamak istiyoruz" diye konuştu.