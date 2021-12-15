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Curling Milli Takımı Erzurum'da kampa girdi - Son Dakika

Curling Milli Takımı Erzurum'da kampa girdi

15.12.2021 12:33

- Curling Milli Takımı Erzurum'da kampa girdi Curling Milli Takımı 17 Ocak 2022 tarihinde Finlandiya'nın Lohja kentinde düzenlenecek Curling Dünya Şampiyonası elemelerine Erkek Milli Takımı olarak katılmak için Erzurum'da kampa girdi.

- Curling Milli Takımı Erzurum'da kampa girdi

ERZURUM - Curling Milli Takımı 17 Ocak 2022 tarihinde Finlandiya'nın Lohja kentinde düzenlenecek Curling Dünya Şampiyonası elemelerine Erkek Milli Takımı olarak katılmak için Erzurum'da kampa girdi.

Norveç'in Oppland eyaletine bağlı Lillehammer şehrinde 19-27 Kasım 2021 tarihleri arasında düzenlenen Avrupa Curling Şampiyonası'nda Erkek A Milli Takım sporcuları final maçında Rusya'yı 4-3 yendi. Avrupa B Curling Şampiyonu olan Curling Milli Takımı A klasmanına yükseldi. Curling Kadın Milli Takımı ise A klasmanındaki yerini koruyarak Dünya Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.

Erkek Curling Milli Takımı 17 Ocak 2022 tarihinde Finlandiya'nın Lohja kentinde düzenlenecek olan Dünya Şampiyonası elemelerine katılacak. Erzurum Curling Salonu'nda kamp çalışmalarına devam eden Curling Milli Takımı'nda 5 erkek, 5 kadın, 2 antrenör bulunuyor. Ayrıca genç milli takım sporcuları 3-15 Ocak 2022 tarihleri arasında Finlandiya'nın Lohja kentinde düzenlenen Dünya Gençler B Klasmanı Şampiyonası'na da katılacak.

Milli Takım Antrenörü Sadık Topaloğlu, "Milli Takım olarak çalışmalarımız devam ediyor. 17 aylık bir çalışma programı ile kamp hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Norveç'te yapılan Avrupa Curling Şampiyonası'nda Rusya'yı yenerek dünya şampiyonasına katılmaya hak kazandı. 17 Ocak 2022'de Finlandiya'da organize edilen A Milli Takımı olarak dünya şampiyonasına katılacaklar. Derece alınması halinde ülkemizi temsil edecekler. 3-15 Ocak 2022 tarihleri arasında U-21 Genç Milli Takımımız Finlandiya'da organize edilen şampiyonaya katılacaklar. Genç ve A Milli Takımımız antrenmanlara devam ediyorlar. 19-27 Kasım 2021'de Rusya'yı finalde yenerek Avrupa B Klasmanından A Klasmanına şampiyon olarak çıktı. Kadın Milli Takımımız zaten A Klasmanında ki yerini korudu. Avrupa'nın en iyi 10 ülkesi arasında bulunuyoruz. 21 Yaş altı denilen Genç Milli Takımımız ise antrenmanlarını sürdürüyor" dedi.

Kamp çalışmalarının aralıksız devam ettiğini ifade eden Curling Milli Takım sporcuları Oğuzhan Karakurt ve Selenay Diler ise, "Norveç'te yapılan Avrupa Curling Şampiyonası'nda Avrupa Şampiyonu olduk. Ocak ayında yapılacak Dünya Şampiyonası'na katılmaya hak kazandık. Hedefimiz ülkemizi dünya şampiyonasında temsil etmek ve gururlandırmak, yaklaşık 1 yıla aşkındır antrenmanlarımıza devam ediyoruz. Amacımız ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek ve madalya kazandırmak" şeklinde konuştu.

Curling Milli Takımı Erzurum'da kampa girdi
Curling Milli Takımı Erzurum'da kampa girdi
Curling Milli Takımı Erzurum'da kampa girdi
Curling Milli Takımı Erzurum'da kampa girdi

Erzurum, Curling, Milli, Ocak, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Curling Milli Takımı Erzurum'da kampa girdi - Son Dakika Spor


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