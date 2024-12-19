Curling Süper Lig Erzurum'da Başlıyor

Türkiye Curling Süper Lig müsabakaları Erzurum'da yarın başlayacak.
Federasyonun açıklamasına göre Türkiye Curling Süper Lig 2023-24 sezonu müsabakaları Yakutiye Curling Salonu'nda yapılacak.
Organizasyonda 8 kadın, 8 erkek toplam 16 takım madalya mücadelesi verecek.
Türkiye Curling Süper Lig'de final müsabakaları 27 Aralık Cuma düzenlenecek ödül töreniyle sona erecek.
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