CW Enerji, Başpehlivan Orhan Okulu\'nu Ağırladı

CW Enerji, Kırkpınar Yağlı Güreşleri şampiyonu Başpehlivan Orhan Okulu'yu ağırladı. Başarısından dolayı Okulu'yu tebrik eden CW Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Sarvan, "Spora verilen her destek, sağlıklı nesillerin ve güçlü bir toplumun inşasına katkı sunar. Bu bilinçle kültürümüzün önemli bir parçası olan yağlı güreşe destek olmayı sürdüreceğiz" dedi.

Kırkpınar Yağlı Güreşleri şampiyonu Başpehlivan Orhan Okulu CW Enerji'yi ziyaret etti. Ziyarette konuşan CW Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Sarvan, sosyal sorumluluk çalışmaları kapsamında spora ve sporcuya destek olmaya devam ettiklerini söyledi. Bu doğrultuda, Türkiye Yağlı Güreş Ligi'ne isim sponsoru olduklarını ve bundan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Sarvan, "Geleneksel Türk sporlarından biri olan yağlı güreşe destek vermekten gurur ve mutluluk duyuyoruz. Ata sporumuz olan güreş sadece bir spor dalı değil, aynı zamanda milletimizin köklü tarihini, değerlerini ve kültürel zenginliğini yansıtan önemli bir mirastır. Bu değerli mirasın yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması bizler için son derece kıymetli. Güreşi bir kültür mirası olarak gelecek nesillere bırakma gayreti ile yapılan çalışmaların her zaman yanındayız. Bu nedenle tarihi çok eski yıllara kadar giden Ata sporumuza destek olmayı kendimize görev bildik" dedi.

"Şampiyon Başpehlivan Orhan Okulu'yu tebrik ediyorum"

Sarvan, "Her yıl Kırkpınar başta olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanında düzenlenen yağlı güreş organizasyonları geçmiş ile bugün arasında güçlü bir bağ kuruyor. CW Enerji olarak bu güçlü mirasa sahip çıkarak geleneksel sporların yaşatılması adına önemli bir adım atıyoruz. Bu spor geçmişten günümüze taşıdığı mirasını modern dünyaya aktarırken, kültürel zenginliklerimizi ve değerlerimizi gelecek kuşaklara taşıma konusunda da oldukça önemli bir yere sahip. Bu nedenle başarısından dolayı Kırkpınar Yağlı Güreşleri şampiyonu Başpehlivan Orhan Okulu'yu tebrik ediyorum. Kendisine başarılarının devamını diliyorum" diye konuştu.

"Yağlı güreşe destek olmayı sürdüreceğiz"

CW Enerji olarak, topluma değer katan her alanda var olmayı önemsediklerini ifade eden Sarvan, "Bu tür projelerin toplumda birlik ve beraberliği pekiştirdiğine, gençlerimize örnek teşkil ettiğine inanıyor, CW Enerji olarak üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeye kararlılıkla devam ediyoruz. Geleneklerimize sahip çıkmak, aynı zamanda geleceğe yapılan bir yatırımdır. Spora verilen her destek, sağlıklı nesillerin ve güçlü bir toplumun inşasına katkı sunar. Bu bilinçle kültürümüzün önemli bir parçası olan yağlı güreşe destek olmayı sürdüreceğiz" diyerek sözlerini tamamladı. - ANTALYA