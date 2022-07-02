Cyle Larin, Beşiktaş'a veda etti: Beraber bir çok şeyi başardık

2018'in ara transfer döneminde Orlando'dan 1.85 milyon euro bonservis bedeliyle Beşiktaş'a transfer olan Cyle Larin, siyah-beyazlı kulübe veda etti.

"ŞİMDİ VEDA ZAMANI"

Sözleşmesinin sonuna gelen Kanadalı futbolcu yaptığı paylaşımda, "Beraber bir çok şeyi başardık. Kötü günlerden birlik olarak çıkmayı başarıp kupalar kaldırdık. Bu anları Beşiktaş ailesiyle paylaşmak benim için büyük bir onurdu. Maalesef, şimdi veda zamanı. Beşiktaş forması giydiğim süre içerisindeki desteğiniz için minnettarım. Sizi tüm kalbimle selamlıyorum" ifadelerini kullandı.