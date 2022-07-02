Cyle Larin, Beşiktaş'a veda etti: Beraber bir çok şeyi başardık - Son Dakika
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Cyle Larin, Beşiktaş'a veda etti: Beraber bir çok şeyi başardık

02.07.2022 21:00

Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren Cyle Larin, siyah-beyazlı kulübe veda etti. Kanadalı futbolcu yaptığı paylaşımda, "Beraber bir çok şeyi başardık. Kötü günlerden birlik olarak çıkmayı başarıp kupalar kaldırdık. Bu anları Beşiktaş ailesiyle paylaşmak benim için büyük bir onurdu. Maalesef, şimdi veda zamanı." ifadelerini kullandı.

2018'in ara transfer döneminde Orlando'dan 1.85 milyon euro bonservis bedeliyle Beşiktaş'a transfer olan Cyle Larin, siyah-beyazlı kulübe veda etti.

"ŞİMDİ VEDA ZAMANI"

Sözleşmesinin sonuna gelen Kanadalı futbolcu yaptığı paylaşımda, "Beraber bir çok şeyi başardık. Kötü günlerden birlik olarak çıkmayı başarıp kupalar kaldırdık. Bu anları Beşiktaş ailesiyle paylaşmak benim için büyük bir onurdu. Maalesef, şimdi veda zamanı. Beşiktaş forması giydiğim süre içerisindeki desteğiniz için minnettarım. Sizi tüm kalbimle selamlıyorum" ifadelerini kullandı.

Cyle Larin, Beşiktaş'a veda etti: Beraber bir çok şeyi başardık
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Cyle Larin, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Cyle Larin, Beşiktaş'a veda etti: Beraber bir çok şeyi başardık - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cyle Larin, Beşiktaş'a veda etti: Beraber bir çok şeyi başardık - Son Dakika
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