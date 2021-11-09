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Cyle Larin ve Domagoj Vida'nın istediği ücret, Beşiktaş'ı zorluyor - Son Dakika

Cyle Larin ve Domagoj Vida'nın istediği ücret, Beşiktaş'ı zorluyor

09.11.2021 16:18

Sezon sonu sözleşmeleri sona erecek Cyle Larin ve Domagoj Vida ile konu hakkında görüşüldü. Vida 2.2 milyon euro, Cyle Larin 2.5 milyon euro istedi.

Beşiktaş'ta iç transfer harekatı başladı. Siyah-Beyazlılar, hücumun yıldızı Larin ve savunmanın bel kemiği Domagoj Vida ile pazarlık masasına oturdu.

Cyle Larin ve Domagoj Vida, Beşiktaş'ın şartlarını çok zorluyor! Dünyaları istediler

MUKAVELE SONU

Sezon sonu sözleşmesi bitecek futbolculara yönetim teklifini iletti. Larin'e 1.8 milyon, Domagoj Vida'ya da 1.7 milyon euroluk teklif yapıldı.

Cyle Larin ve Domagoj Vida, Beşiktaş'ın şartlarını çok zorluyor! Dünyaları istediler

AŞAĞI İNMİYORLAR

Larin, 2.5 milyon euro talebinde ısrarcı. Aşağı inmeye niyete yok. Domagoj Vida ise 2.2 milyon euro istedi. Beşiktaş yönetimi bu paralara çıkmayı düşünmüyor.

Cyle Larin ve Domagoj Vida'nın istediği ücret, Beşiktaş'ı zorluyor

Domagoj Vida, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Cyle Larin ve Domagoj Vida'nın istediği ücret, Beşiktaş'ı zorluyor - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Cyle Larin ve Domagoj Vida'nın istediği ücret, Beşiktaş'ı zorluyor - Son Dakika
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