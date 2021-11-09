Cyle Larin ve Domagoj Vida'nın istediği ücret, Beşiktaş'ı zorluyor

Beşiktaş'ta iç transfer harekatı başladı. Siyah-Beyazlılar, hücumun yıldızı Larin ve savunmanın bel kemiği Domagoj Vida ile pazarlık masasına oturdu.
Sezon sonu sözleşmesi bitecek futbolculara yönetim teklifini iletti. Larin'e 1.8 milyon, Domagoj Vida'ya da 1.7 milyon euroluk teklif yapıldı.
Larin, 2.5 milyon euro talebinde ısrarcı. Aşağı inmeye niyete yok. Domagoj Vida ise 2.2 milyon euro istedi. Beşiktaş yönetimi bu paralara çıkmayı düşünmüyor.
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