D Grubu lideri Bahçeşehir Koleji, BKT Avrupa Kupası'nda yarın Roma'ya konuk olacak - Son Dakika
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D Grubu lideri Bahçeşehir Koleji, BKT Avrupa Kupası'nda yarın Roma'ya konuk olacak

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Bahçeşehir Koleji, BKT Avrupa Kupası'nın 8. haftasında yarın saat 22.00'de Roma Basketbol'a konuk olacak. D Grubu'nda 7 maçta 6 galibiyetle lider durumdaki Bahçeşehir, 3 galibiyet ve 4 yenilgiyle 5. sırada bulunan Roma Basketbol ile Palazzetto Dello Sport'ta karşılaşacak.

Bahçeşehir Koleji, BKT Avrupa Kupası'nın 8. haftasında yarın İtalya'nın Roma Basketbol takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

Palazzetto Dello Sport'taki karşılaşma, saat 22.00'de başlayacak.

D Grubu'ndaki 7 karşılaşmada 6 galibiyet, 1 yenilgi yaşayan Bahçeşehir Koleji, ilk sırada yer alıyor.

Organizasyondaki 3 maçı kazanan, 4 karşılaşmayı kaybeden Roma Basketbol ise 8 takımın mücadele ettiği grupta 5. basamakta bulunuyor.

Kaynak: AA
BahçeşehirBasketbolAS RomaSporSon Dakika

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