D-Smart'tan dövüş sporları severlere müjde

Rusya'da düzenlenecek Tatneft Kupası 2021 Grand Prix finalleri yarın saat 19.00'da canlı yayınla D-Smart'ta olacak.

Bünyesinde Fight Box HD kanalıyla dövüş sporları meraklılarına 7/24 hizmet sunan D-Smart, kickbox kategorisinde dünyanın en önemli organizasyonlarından biri olan Tatneft Kupası 2021 Grand Prix finallerini izleyicisiyle buluşturuyor. Yıl boyunca finallere kalabilmek adına kıyasıya rekabet eden sporcuların Rusya'daki şovu, Yücel Tuğan'ın anlatımıyla yarın akşam saat 19.00'da D-Smart 82. Kanal Spor Smart 2'de ekrana gelecek.