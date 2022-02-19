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Dağ bisikleti tutkunları "Palandöken Snow Downhill" etkinliğinde buluştu - Son Dakika

Dağ bisikleti tutkunları "Palandöken Snow Downhill" etkinliğinde buluştu

19.02.2022 14:27

Erzurum Büyükşehir Belediyesince Palandöken Kayak Merkezi'nde düzenlenen "Palandöken Snow Downhill" etkinlikleri başladı.

Erzurum Büyükşehir Belediyesince Palandöken Kayak Merkezi'nde düzenlenen "Palandöken Snow Downhill" etkinlikleri başladı.

Dağ bisikleti tutkunlarından oluşan 30 kişilik grup, etkinlik kapsamında şehir merkezindeki tarihi yerleri pedal çevirerek gezdikten sonra Türkiye'nin gözde kayak merkezlerinden Palandöken'e ulaştı.

Telesiyejlerle zirveye çıkan sporcular, bisikletleriyle kayak merkezinin zirvesi olan 3200 rakımlı Ejder Tepesi'nden inişe geçti.

Kayak pistinde bisikletle inerken çeşitli şovlar yapan sporcular, A pistinde oluşturulan rampadan başarılı atlayışlar da gerçekleştirdi.

Test ve gösteri amaçlı ilk gün etkinliklerini tamamlayan sporcular, yarın aynı parkurda yarışacak.

Dağ bisikleti tutkunları Palandöken Snow Downhill etkinliğinde buluştu
Dağ bisikleti tutkunları Palandöken Snow Downhill etkinliğinde buluştu
Dağ bisikleti tutkunları Palandöken Snow Downhill etkinliğinde buluştu
Dağ bisikleti tutkunları Palandöken Snow Downhill etkinliğinde buluştu

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Kayak Merkezi, Türkiye, Erzurum, Kültür Sanat, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Dağ bisikleti tutkunları 'Palandöken Snow Downhill' etkinliğinde buluştu - Son Dakika Spor


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