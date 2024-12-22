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Dağ Kayağı Eğitimi Kayseri'de

Dağ Kayağı Eğitimi Kayseri\'de

Dağ Kayağı Temel Seviye Eğitimi 15-19 Ocak 2025'te Kayseri'de yapılacak. Kontenjan 20 kişi ile sınırlı.

22.12.2024 12:37
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Türkiye Dağcılık Federasyonu 2025 faaliyet programında yer alan Dağ Kayağı Temel Seviye Eğitimi 15-19 Ocak 2025 tarihleri arasında Kayseri'de yapılacak.

Türkiye DağcılıkFederasyonu tarafından düzenlenecek eğitim kontenjanı 20 kişi ile kısıtlı olacak. Eğitim için son başvuru tarihi ise 9 Ocak saat 15.00 olarak belirlendi. Kurs ücreti kulüp sporcuları için 900 TL olurken, 23 yaş altı sporcular için ücretsiz olacak. Konuyla ilgili olarak Türkiye Dağcılık Federasyonu tarafından yapılan açıklamada; "TDF Eğitim Talimatı gereği eğitime başvuracak olan tüm sporcuların Dağcılık Temel Eğitimi (Yaz ve Kış Dağcılık Eğitimi, 2 eğitim) veya Dağcılık Tamamlama Eğitimlerini (Eski yönetmeliğe göre 8 eğitimin hepsini bitirmek) bitirmiş olmaları gerekmektedir. Kursa katılmak isteyen adaylar DYS üzerinden kayıtlarını gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Son başvuru tarihini kaçıran sporcular 900 TL geç başvuru ücretini ödeyerek başvurularını yaptırabilirler. Kursiyerler 2025 yılı vizeli lisanslarını kurs boyunca yanlarında bulundurmalıdır. Sporcular, kayak biliyor olmalıdırlar ve dağ kayağı malzemelerini kendileri getireceklerdir" ifadeleri kullanıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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