Daha 17 yaşında! Fenerbahçe, yeni Arda\'sını buldu

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Gençlerbirliği altyapısında keşfederek vitrine çıkardığı milli yıldız Arda Güler'i geçen yıl dünya devi Real Madrid'e satan Fenerbahçe, yeni Arda'sını Balıkesir'de buldu.

BONSERVİSİ 5 MİLYON TL

Sarı-lacivertli kulübün TFF 3.Lig ekibi Balıkesirspor'un U17 Milli Takımı'nda da forma giyen 17 yaşındaki kanat oyuncusu Arda İbrahim Akgün'ü transfer ettiği öğrenildi. İki kulübün 5 milyon TL bonservis bedeli karşılığında anlaştığı, Fenerbahçe'nin genç oyuncuyu tecrübe kazanması için Ümraniyespor'a kiralık göndereceği belirtildi.

Arda İbrahim Akgün

ARDA İBRAHİM AKGÜN KİMDİR?

Futbola 9 yaşında Susurluk 5 Eylülspor'da başlayan 2007 doğumlu Arda İbrahim Akgün, 2019 yılında Balıkesirspor'a transfer olduktan sonra U15 Milli Takım'a seçildi. Balıkesirspor'da Ekim 2022'de profesyonel olan genç yıldız adayı, kırmızı-beyazlılarla 2022-2023 sezonunda TFF 2. Lig'de 4'ün ilk 11'de 7 maça çıktı ve 1 gol attı. Geçen sezon ise 3. Lig'de 17'si ilk 11'de olmak üzere 24 maça çıkan Arda, 2 kez gol sevinci yaşadı. 17 yaşındaki genç futbolcu,, U15, U16 ve U17 Milli Takım'da toplam 6 maçta oynadı.