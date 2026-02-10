Daha önce böylesi görülmedi! Fenerbahçe tarihinde dün akşam bir ilk yaşandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Daha önce böylesi görülmedi! Fenerbahçe tarihinde dün akşam bir ilk yaşandı

Haberin Videosunu İzleyin
Daha önce böylesi görülmedi! Fenerbahçe tarihinde dün akşam bir ilk yaşandı
10.02.2026 08:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Daha önce böylesi görülmedi! Fenerbahçe tarihinde dün akşam bir ilk yaşandı
Haber Videosu

Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe, evinde Gençlerbirliği'ni 3-1 mağlup etti ve lig tarihinde ilk kez ilk 21 haftayı yenilgi almadan tamamladı. Bu sonuçla Fenerbahçe'nin zirve yarışındaki iddiası güçlenirken, elde edilen namağlup seri camiada büyük yankı uyandırdı. Fenerbahçe, bu galibiyetle kulüp tarihine geçti.

Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe, sahasında Gençlerbirliği'ni konuk etti. Sarı-lacivertliler, mücadeleden 3-1'lik galibiyetle ayrılarak üç puanı hanesine yazdırdı.

TARİHE GEÇEN SERİ

Bu sonuçla Fenerbahçe, Süper Lig tarihinde bir ilki başardı. Sarı-lacivertli ekip, lig tarihinde ilk kez oynadığı ilk 21 karşılaşmayı da namağlup tamamladı.

ZİRVE YARIŞINDA ÖNEMLİ ADIM

Gençlerbirliği karşısında alınan galibiyet, Fenerbahçe'nin zirve yarışındaki iddiasını güçlendirirken, elde edilen namağlup seri camiada büyük yankı uyandırdı.

Gençlerbirliği, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Daha önce böylesi görülmedi! Fenerbahçe tarihinde dün akşam bir ilk yaşandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • t7fbxmx2fq t7fbxmx2fq:
    sonra ağlıyorlar yapı yapı diye 33 44 Yanıtla
  • Fatih*1453 Fatih*1453:
    bu gidişle namağlup 2. olacağız galiba. 41 14 Yanıtla
    zafer1818 zafer1818:
    üzülme bu hafta Trabzon düdükler 12 32
  • Mustafa Bulut Mustafa Bulut:
    fenerbahçenin zaten beraber veya mağlubiyet alması öyle bir lüksü yok ki zaten ezeli rakibinin önüne geçmek istiyorsa şampiyon olmak istiyorsa bütün maçları kazanmak zorunda Nokta 36 4 Yanıtla
  • Engin Engo Engin Engo:
    fb maçlarında hakemlerin rezilliklerini izleyip tansiyonum yükselmesin diye maçlarını izlemiyorum. maç sonlarına bakınca da gülüyorum =) bir de üzerine mağdur edebiyatı yapıyorlar daha da gülüyorum =) tff mhk el ele vermiş fb nin tam kuvvetle yanında 4 9 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Süper Lig devinin eski yıldızı yetişkin film oyuncusuyla evleniyor Süper Lig devinin eski yıldızı yetişkin film oyuncusuyla evleniyor
Şikayet Osman Gökçek’ten Bakanlık, CHP’den istifa eden belediye başkanı için harekete geçti Şikayet Osman Gökçek'ten! Bakanlık, CHP'den istifa eden belediye başkanı için harekete geçti
Beşar Esad hakkında şok iddia: Kendisine kadın temin eden sevgilisini öldürttü Beşar Esad hakkında şok iddia: Kendisine kadın temin eden sevgilisini öldürttü
Skandal öneri “Kadın ithal edelim“ dedi, partiden atıldı Skandal öneri! "Kadın ithal edelim" dedi, partiden atıldı
Polis memurunun dövülerek öldürüldüğü TÜVTÜRK asıl şimdi yandı Polis memurunun dövülerek öldürüldüğü TÜVTÜRK asıl şimdi yandı
Kap geldi İşte Jhon Duran’ın yeni takımı Kap geldi! İşte Jhon Duran'ın yeni takımı
Sapık milyarderin gizemli sevgilisine bırakmak istediği miras ortaya çıktı Miktar inanılmaz Sapık milyarderin gizemli sevgilisine bırakmak istediği miras ortaya çıktı! Miktar inanılmaz

12:32
Ermenistan’dan kritik hamle: ABD’den 11 milyon dolara İHA aldılar
Ermenistan'dan kritik hamle: ABD'den 11 milyon dolara İHA aldılar
12:32
Mbappe’nin annesini gören herkes tek bir kişiye benzetti
Mbappe'nin annesini gören herkes tek bir kişiye benzetti
12:07
Şıvga Gerez hayatını kaybetti Kurtlar Vadisi’nde ’Cerrahpaşalıların Ablası’ydı
Şıvga Gerez hayatını kaybetti! Kurtlar Vadisi'nde 'Cerrahpaşalıların Ablası'ydı
11:59
Trump’ın yardımcısından Türkiye’yi ayağa kaldıracak ziyaret
Trump'ın yardımcısından Türkiye'yi ayağa kaldıracak ziyaret
11:36
Akaryakıta okkalı zam geliyor İşte yeni fiyatlar
Akaryakıta okkalı zam geliyor! İşte yeni fiyatlar
11:36
Tacizci amca, Ajda Pekkan’ın vokalistini canından bezdirdi
Tacizci amca, Ajda Pekkan'ın vokalistini canından bezdirdi
11:19
Taner Çağlı tahliye edildi Mehmet Akif Ersoy’la ilgili olay itiraf: Sevgilimle de...
Taner Çağlı tahliye edildi! Mehmet Akif Ersoy'la ilgili olay itiraf: Sevgilimle de...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2026 12:52:08. #7.11#
SON DAKİKA: Daha önce böylesi görülmedi! Fenerbahçe tarihinde dün akşam bir ilk yaşandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.