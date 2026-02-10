Daha önce böylesi görülmedi! Fenerbahçe tarihinde dün akşam bir ilk yaşandı

Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe, sahasında Gençlerbirliği'ni konuk etti. Sarı-lacivertliler, mücadeleden 3-1'lik galibiyetle ayrılarak üç puanı hanesine yazdırdı.
Bu sonuçla Fenerbahçe, Süper Lig tarihinde bir ilki başardı. Sarı-lacivertli ekip, lig tarihinde ilk kez oynadığı ilk 21 karşılaşmayı da namağlup tamamladı.
Gençlerbirliği karşısında alınan galibiyet, Fenerbahçe'nin zirve yarışındaki iddiasını güçlendirirken, elde edilen namağlup seri camiada büyük yankı uyandırdı.
