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Galatasaray'da görev yapan iki isim Burak Yılmaz'ın yeni yardımcısı oldu - Son Dakika

Galatasaray'da görev yapan iki isim Burak Yılmaz'ın yeni yardımcısı oldu

Son Güncelleme: 12.10.2023 18:55

Beşiktaş'ta Burak Yılmaz'ın yardımcılık görevine antrenör Hari Vukas ve atletik performans antrenörü Toni Modric geldi. Hari Vukas ve Toni Modric, Igor Tudor'un 2016-2017 ve 2017-2018 sezonlarında Galatasaray'ın başında bulunduğu dönemde de yardımcı antrenörler olarak görev yapmışlardı.

Süper Lig devi Beşiktaş, futbol takımının teknik sorumlusu Burak Yılmaz'ın yardımcılığına antrenör Hari Vukas'ı ve atletik performans antrenörü olarak ise Toni Modric'i getirdi.

KULÜP AÇIKLAMA YAPTI

Kulüpten yapılan açıklamada, "Hari Vukas ile Toni Modric, Futbol A Takımımızın Teknik Ekibine Katıldılar. Futbol A Takımımızın Yardımcı Antrenörlüğüne Hari Vukas, Atletik Performans Antrenörlüğüne ise Toni Modric getirilmişlerdir. Vukas'a ve Modric'e görevlerinde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız" ifadelerine yer verildi.

IGOR TUDOR'UN YARDIMCILIĞINI YAPMIŞLARDI

Hari Vukas ve Toni Modric, teknik direktör Igor Tudor'un 2016-2017 ve 2017-2018 sezonlarında olmak üzere Galatasaray'ın başında bulunduğu dönemde de yardımcı antrenörler olarak görev yapmışlardı.

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Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

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Son Dakika Spor Galatasaray'da görev yapan iki isim Burak Yılmaz'ın yeni yardımcısı oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Galatasaray'da görev yapan iki isim Burak Yılmaz'ın yeni yardımcısı oldu - Son Dakika
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