Süper Lig devi Beşiktaş, futbol takımının teknik sorumlusu Burak Yılmaz'ın yardımcılığına antrenör Hari Vukas'ı ve atletik performans antrenörü olarak ise Toni Modric'i getirdi.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Hari Vukas ile Toni Modric, Futbol A Takımımızın Teknik Ekibine Katıldılar. Futbol A Takımımızın Yardımcı Antrenörlüğüne Hari Vukas, Atletik Performans Antrenörlüğüne ise Toni Modric getirilmişlerdir. Vukas'a ve Modric'e görevlerinde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız" ifadelerine yer verildi.
Hari Vukas ve Toni Modric, teknik direktör Igor Tudor'un 2016-2017 ve 2017-2018 sezonlarında olmak üzere Galatasaray'ın başında bulunduğu dönemde de yardımcı antrenörler olarak görev yapmışlardı.
Son Dakika › Spor › Galatasaray'da görev yapan iki isim Burak Yılmaz'ın yeni yardımcısı oldu - Son Dakika