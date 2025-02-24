Daha önce 2 kere aynı senaryo yaşandı! Galatasaray taraftarı derbiye yine Kur'an ile gidiyor - Son Dakika
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Spor

Daha önce 2 kere aynı senaryo yaşandı! Galatasaray taraftarı derbiye yine Kur'an ile gidiyor

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Fenerbahçe deplasmanına elinde Kur'an ile giden Galatasaray taraftarı, bu kez ev sahipliği yapacakları derbiye yine Kur'an ile giderken görüntülendi. Galatasaray, söz konusu taraftarın katıldığı iki derbi maçını da 3-1'lik skorlarla kazanmıştı. Taraftarın bu sembolik hareketi, hem Galatasaray camiası hem de futbolseverler arasında büyük bir ilgiyle karşılandı.

24.02.2025 14:17  Güncelleme: 14:27
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Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak derbinin başlamasına artık sayılı saatler kaldı. Rams Park'ın ev sahipliği yapacağı dev karşılaşma için her iki takımın taraftarı da büyük heyecan yaşıyor.

YİNE KUR'AN İLE GİTTİ

Sezonun ilk yarısında Galatasaray'ın 3-1 galip geldiği maça elinde Kur'an ile giden Galatasaray taraftarı, bir kez daha anlamlı bir harekete imza atarak, ev sahipliğini yapacakları derbi maçına da Kur'an ile gitti.

Bu özel an, daha önce Fenerbahçe deplasmanına da elinde Kur'an ile giden aynı taraftarın katıldığı derbilerde yaşanmıştı. Galatasaray, söz konusu taraftarın katıldığı iki derbi maçını da 3-1'lik skorlarla kazanmıştı.

Taraftarın bu sembolik hareketi, hem Galatasaray camiası hem de futbolseverler arasında büyük bir ilgiyle karşılandı. Derbi maçlarına yönelik gösterilen bu manevi yaklaşım, taraftarın maç öncesindeki ruhunu ve güvenini bir kez daha ortaya koymuş oldu.

Daha önce 2 kere aynı senaryo yaşandı! Galatasaray taraftarı derbiye yine Kur'an ile gidiyor
Daha önce 2 kere aynı senaryo yaşandı! Galatasaray taraftarı derbiye yine Kur\'an ile gidiyor

Galatasaray, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Daha önce 2 kere aynı senaryo yaşandı! Galatasaray taraftarı derbiye yine Kur'an ile gidiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Bayram ÖZSOY:
    sizi oda kurtaramayacak 8 26 Yanıtla
  • Dracarys null:
    Kötü haberi verin Türk hakemleri olmadan hiç bir işe yaramaz :)) 9 15 Yanıtla
  • Ramazan Karakuş:
    Cunup günahtır abdest al kardeşim 5 9 Yanıtla
  • Murat ÇAMUR:
    yahu şu işlerle uğraşmayın ne alaka kuran la büyü ile adak ile maç kazanılsa idi mevlana şehri Konya spor şampiyon olurdu 8 4 Yanıtla
  • ferhat eser:
    ALLAH AKIL FİKİR VERSİN BİRADER OĞLUM SİZ HASTAMISINIZ SHOWMENMİ 6 1 Yanıtla
  • Şahin Zorlu:
    dini alet etmediginiz bir spor kalmisti 7 0 Yanıtla
  • Mustafa Sagdic:
    dün her landa kullanır olduk. yazik 4 3 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    fenerde kuranı kerimle giderse Ne olacak 4 0 Yanıtla
  • Mustafa Görmüş:
    bunlar sever FETÖ babaları gibi dini kullanmayı. Kur'an tabiki kutsalımız ama sizin camianızın dinle bi alakası yok alayı senelerce teröre kaypaklık yapan hainler 1 1 Yanıtla
  • Remzi kaya:
    malll 1 0 Yanıtla
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