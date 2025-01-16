Dakar Rallisi'nde 11. etap zaferleri - Son Dakika
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Spor

Dakar Rallisi'nde 11. etap zaferleri

Mattias Ekström otomobil, Tosha Schareina motosiklet kategorisinde 11. etabı kazandı.

16.01.2025 16:47
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2025 Dakar Rallisi'nin 11. etabını, otomobil kategorisinde İsveçli Mattias Ekström, motosiklet sınıfında İspanyol Tosha Schareina zirvede tamamladı.

Suudi Arabistan'da düzenlenen 47. Dakar Rallisi'nin 11. etabı, Shubaytah kentindeki 275 kilometrelik parkurda gerçekleştirildi.

Otomobil sınıfında Ford M-Sport ekibinden Mattias Ekström, 4 saat 19 dakika 27 saniyeyle en iyi zamana imza atarak bu yılki ilk etap galibiyetini elde etti.

Beş kez Dakar Rallisi şampiyonu Katarlı Nasser Al-Attiyah (Dacia Sandriders), 41 saniye farkla ikinci, Suudi Arabistanlı Yazeed Al Rajhi (Overdrive) ise liderin 1 dakika 45 saniye gerisinde üçüncü oldu.

Sekiz etapta genel klasman liderliğini elinde bulunduran Güney Afrikalı Henk Lategan (Toyota Gazoo), etabı liderin 10 dakika 23 saniye arkasında 5. sırada tamamlayarak hayal kırıklığı yaşadı.

Genel klasmanda Al Rajhi, 51 saat 53 dakika 36 saniyelik derecesiyle son etap öncesi Lategan'ın 6 dakika 11 saniye önünde liderliği ele geçirdi.

Motosiklette Schareina'dan ilk etap galibiyeti

Motosiklet kategorisinde 152 kilometrelik mesafede düzenlenen etapta Monster Energy Honda ekibinden Tosha Schareina, 2 saat 12 dakika 4 saniyeyle rakiplerini geride bıraktı.

İlk etap galibiyetini alan İspanyol sürücüyü, 33 saniye farkla Arjantinli Luciano Benavides (Red Bull KTM) ve 57 saniye geriden Fransız Adrien Van Beveren (Monster Energy Honda) takip etti.

Beş etap galibiyeti bulunan Avustralyalı Daniel Sanders (Red Bull KTM), genel klasmanda 52 saat 13 dakika 34 saniyelik süresiyle Schareina'nın 9 dakika önünde zirvedeki yerini korudu.

Dakar Rallisi, yarın Shubaytah kentindeki 61 kilometrelik 12. etapla sona erecek.

Kaynak: AA

Suudi Arabistan, Motosiklet, Otomobil, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Dakar Rallisi'nde 11. etap zaferleri - Son Dakika

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