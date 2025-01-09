Dakar Rallisi'nde 5. Etap Galipleri Belli Oldu

Spor

2025 Dakar Rallisi'nin 5. etabını, otomobil kategorisinde ABD'li Seth Quintero, motosiklet sınıfında Arjantinli Luciano Benavides zirvede tamamladı.

Suudi Arabistan'da düzenlenen 47. Dakar Rallisi'nin 5. etabı, Alula ile Hail kentleri arasındaki 428 kilometrelik parkurda gerçekleştirildi.

Otomobil sınıfında Toyota Gazoo ekibinden Seth Quintero, 4 saat 32 dakika 53 saniyeyle en iyi zamana imza atarak rallideki ikinci etap galibiyetini elde etti.

Dakar Rallisi'nde 5 şampiyonluğu bulunan Katarlı Nasser Al-Attiyah (Dacia Sandriders), aldığı 10 dakika cezasının ardından etap galibiyetini kaybetti ve bir saniye farkla ikincilikle yetindi. İsveçli Mattias Ekström (Ford M-Sport) ise liderin 8 saniye gerisinde üçüncü oldu.

Genel klasmanda Güney Afrikalı Henk Lategan (Toyota Gazoo), 28 saat 10 dakika 11 saniyelik derecesiyle Suudi Arabistanlı Yazeed Al Rajhi'nin (Overdrive) 10 dakika 17 saniye önünde ilk sırada yer aldı.

Motosiklette Benavides'ten ilk etap galibiyeti

Motosiklet kategorisinde Red Bull KTM ekibinden Luciano Benavides, 4 saat 53 dakikayla rakiplerini geride bırakarak ilk etap galibiyetine ulaştı.

İki dakika cezası verilen Fransız Adrien Van Beveren (Monster Energy Honda) 47 saniye farkla ikinci, Şilili Jose Ignacio Cornejo (Hero) ise 1 dakika 31 saniye geriden gelerek üçüncü sırayı aldı.

Avustralyalı Daniel Sanders (Red Bull KTM), genel klasmanda 30 saat 20 dakika 15 saniyelik süresiyle İspanyol Tosha Schareina'nın (Monster Energy Honda) 7 dakika 2 saniye önünde zirvedeki yerini korudu.

Dakar Rallisi'nin 6. etabı, bir günlük aranın ardından Hail ile Al Duwadimi kentleri arasındaki 605 kilometrelik parkurda 11 Ocak Cumartesi günü düzenlenecek. 2025 Dakar Rallisi, 17 Ocak'ta Shubaytah kentinde son bulacak.