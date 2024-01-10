Dalaman Şehir Stadı\'na 500 seyirci kapasiteli yeni tribün yapımı için ihale yapıldı

Dalaman Şehir Stadı'na 500 seyirci kapasiteli yeni portatif tribün yapılması, soyunma odalarının bakım ve onarımı, mevcut tribünün koltuklarının yenilenmesi ve aydınlatması için ihale yapıldı. Yapılan ihale sonucunda ihaleyi kazanan firma imzalanan sözleşme sonrası çalışmalarına başladı.

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Dalaman Şehir Stadı'na, 500 seyirci kapasiteli yeni portatif tribün yapılması, soyunma odalarının bakım ve onarımı, mevcut tribünün koltuklarının yenilenmesi ve aydınlatması yapılması için ihale yapıldı. İhale sonucunda kazanan firma ile 03 Ocak 2024 tarihinde sözleşme imzalandı. Sözleşme imzalanması sonrası yetkili firma Dalaman Şehir Stadı'nda yenileme, bakım-onarım çalışmaları başladı.

Dalaman Kaymakamı Mesut Yakuta, Dalaman Şehir Stadı'nda ki çalışmaları yerinde inceleyerek çalışan ekiplere kolaylıklar diledi. - MUĞLA