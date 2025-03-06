Dalcı, Genç Malatyaspor'u Kutladı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Dalcı, Genç Malatyaspor'u Kutladı

Dalcı, Genç Malatyaspor\'u Kutladı

Mustafa Dalcı, Yeni Malatyaspor'un genç oyuncularını başarılı mücadeleleri için tebrik etti.

06.03.2025 21:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Dalcı, Yeni Malatyaspor müsabakasının ardından, "Gencecik pırıl pırıl çocuklar oyunu çirkinleştirmeden, ellerinden gelen bütün mücadeleyi sahne içerisinde vermeye çalışıyorlar. Bugün de onu yaptılar. Malatyasporlu gençleri yürekten kutluyorum. Yolları bahtları açık olsun" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında MKE Ankaragücü, sahasında ağırladığı Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup etti.

Maç sonu düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Dalcı, "Kazanmamız gereken bir maçtı. Çok fazla aslında üzerinde durulup konuşulacak bir maçta değildi açıkçası. Sadece bu maçta sakatlanmamak, kart görmemek, eksik kalmamak adına puan almamız gereken bir maçtı. Dolayısıyla kazandığımız için bu anlamda kayıp vermediğimiz için de mutluyuz. Burada Malatyaspor'a ayrı bir parantez açmak lazım. Gencecik pırıl pırıl çocuklar oyunu çirkinleştirmeden, ellerinden gelen bütün mücadeleyi sahne içerisinde vermeye çalışıyorlar. Bugün de onu yaptılar. Malatyasporlu gençleri yürekten kutluyorum. Yolları bahtları açık olsun" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Basın Toplantısı, Yeni Malatyaspor, MKE Ankaragücü, Mustafa Dalcı, Malatyaspor, Politika, ankara, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Dalcı, Genç Malatyaspor'u Kutladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:45 Papa Francis’ten haber var Hastaneden sesli mesaj gönderdi Papa Francis'ten haber var! Hastaneden sesli mesaj gönderdi
22:52 Suriye’de çatışmalar şiddetlendi Ordu teyakkuzda, sokağa çıkma yasağı ilan edildi Suriye'de çatışmalar şiddetlendi! Ordu teyakkuzda, sokağa çıkma yasağı ilan edildi
22:42 Fenerbahçe, Glasgow Rangers’a 3-1 mağlup oldu Fenerbahçe, Glasgow Rangers'a 3-1 mağlup oldu
21:56 Trump’tan Zelenskiy’e bir darbe daha: 240 bin kişiyi gönderecek Trump'tan Zelenskiy'e bir darbe daha: 240 bin kişiyi gönderecek
17:28 Ece Gürel’in bulunduğu sırada üzerindeki kıyafetler incelenecek Ece Gürel'in bulunduğu sırada üzerindeki kıyafetler incelenecek
09:25 4 gün sonra bulunan Ece Gürel’in eşi klip paylaştı, sonra hesabını korumaya aldı 4 gün sonra bulunan Ece Gürel'in eşi klip paylaştı, sonra hesabını korumaya aldı
09:19 Euro uçuşa geçti Ardı ardına rekor kırıyor Euro uçuşa geçti! Ardı ardına rekor kırıyor
09:13 Şampiyonlar Ligi’nde geceyi sarsan maç Şampiyonlar Ligi'nde geceyi sarsan maç
09:01 Demet Özdemir’den yeni imaj Görenler mest oldu Demet Özdemir'den yeni imaj! Görenler mest oldu
08:53 Akaryakıt fiyatları için çifte müjde Akaryakıt fiyatları için çifte müjde
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2025 01:44:58. #7.11#
SON DAKİKA: Dalcı, Genç Malatyaspor'u Kutladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.