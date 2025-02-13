Dalcı: 'Şanslı olsaydık farklı olabilirdi'

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MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Dalcı, Fatih Karagümrük müsabakasının ardından, "Maç atanın kazanacağı bir maç gibi duruyordu ki öyle oldu. Biraz daha biz şanslı olsaydık, belki ilk golü biz atsak başka bir şey olabilirdi" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında MKE Ankaragücü, sahasında Fatih Karagümrük'e 1-0 mağlup oldu.

Maç sonu düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Dalcı, "Zor bir maç oldu zaten böyle bir maç bekliyorduk. Çünkü bu ligin en iyi takımlarından bir tanesiyle oynadık. İlk yarı, ilk 15-20 dakika bence çok iyi başladık. O ara golü bulabilirdik. Aslında istediğimiz her şey olmuştu. İlk 15-20 dakika ama sonra oyun dengelendi. İlk yarı öyle içeriye girdik. İlk yarı içeriye girdiğimizde 2 tane oyuncuyu mecburen değiştirmek zorunda kaldık sakatlıklarından dolayı. Tabii bu da oyun planımızı biraz değiştirdi. Ritmimizi ya da istediğiniz bazı şeyleri yapamadık. Maç atanın kazanacağı bir maç gibi duruyordu ki öyle oldu. Biraz daha biz şanslı olsaydık, belki ilk golü biz atsak başka bir şey olabilirdi. Gerçekten üzgünüz ama şunu biliyorum, ciddi ve kaliteli bir takıma sahibiz. Bunu net ve yürekten söylüyorum. Bu takım mutlaka ve mutlaka ait olduğu yere çıkacaktır. Süre şu anda belki Ankaragücü için zorlu geçiyor gibi duruyor ama mutlaka Ankaragücü bu gücüyle bu büyük camiasıyla bu ligde yukarılara doğru çıkacaktır. Bundan hiçbir şüphem yok. Sadece burada destek olmamız gerekiyor. Bu oyuncuların özgüvene ve desteğe gerçekten ihtiyacı var. Birlikte güçlü olmak durumundayız ve oyuncuları bu anlamda desteklemek bence şu anda en doğrusu. Tabii ki eleştirebiliriz, futbolda hatalar ve yanlışlar vardır. Eleştirileri biz dikkate alıp daha doğruyu bulmak adına mutlaka kendi içimizde ne bu eleştirileri kendimiz de değerlendirebiliriz ama şu da bir gerçek, destek olmadan belli şeyleri düzeltmek de zor oluyor. Şu anda bulunduğumuz bize yakışmıyor" ifadelerini kullandı. - ANKARA