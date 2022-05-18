Dalış turizmine emek veren eğitmen ve rehber dalıcı adayları bu kez sınav için daldı - Son Dakika
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Dalış turizmine emek veren eğitmen ve rehber dalıcı adayları bu kez sınav için daldı

18.05.2022 19:03
Dalış turizmine emek veren eğitmen ve rehber dalıcı adayları bu kez sınav için daldı

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu'nun (TSSF) dalış eğitmeni ve rehber dalıcı sınavları Muğla'nın Bodrum ilçesinde gerçekleştiriliyor.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu'nun (TSSF) dalış eğitmeni ve rehber dalıcı sınavları Muğla'nın Bodrum ilçesinde gerçekleştiriliyor.

Su altı tutkunlarının tercih ettiği önemli dalış noktaları bulunan Türkiye'de, farklı illerde sualtı turizmine hizmet veren eğitmen ve rehber dalıcı adayları, teorik ve uygulamalı sınavlarda başarılı olmak için çaba harcıyor.

Geçen hafta sonu başlayan program kapsamında bir ve iki yıldız dalış eğitmeni ile rehber dalıcı adayları, sınavlarda başarılı olup tecrübelerini belgelendirmek istiyor.

TSSF Donanımlı Dalış Teknik Kurul Başkanı 3 yıldız eğitmen Boğaçhan Teleri, AA muhabirine, son yıllarda Türkiye'de dalış turizminin arttığını, yabancı turistlerin de dalış için Türkiye'ye geldiğini söyledi.

Türkiye'de su altı zenginliklerinin çok olduğunu, su altına ilginin de arttığını anlatan Teleri, "Bu nedenle farklı illerde etkinlikler düzenliyoruz. Bu da onlardan biri. Yetiştirdiğimiz eğitmenlerimiz yurt dışında da iş imkanı buluyor. Türkiye su altı meraklıları için önemli bir yere sahip. Dalışı öğrenmek için Türkiye muhteşem bir yer. Çok akıntı ve dalga yok, çok tehlikeli canlılar yok. O yüzden su altına Türkiye'de dalınır." dedi.

"Su altı güzelliklerini keşfetmek güzel bir duygu"

Sınav kurulunda denetmenlik yapan TSSF Başkan Danışmanı ve iki yıldız eğitmen Tolga Dokumacı da sınavlarda başarılı olanların dalış turizminde ve diğer sportif amaçlı dalışlarda görev alacağını, kıyılarda ve iç sularda dalış sporunu daha fazla tanıtmak istediklerini vurguladı.

Dokumacı, bu sporu herkese sevdirecek yeni eğitmenleri, yeni rehberleri bu sektöre kazandırmak için federasyonun çalışmalar yaptığını da anlattı.

Bir yıldız dalış eğitmeni sınavına girenlerden Meliha Ayşe Kaya da çok sevdiği su altındaki güzellikleri korumak için sorumluluk sahibi kişilerden biri olmak istediğini, bunun en iyi yolunun da eğitmenlik olduğunu dile getirdi.

Elif Pelin de "Su altı güzelliklerini keşfetmek güzel bir duygu. Özellikle gençlere bunu aşılamak harika. Bu birazda sosyal proje gibi." dedi.

İki yıldız dalış eğitmeni sınavına giren Necati Murat Özsaygın ise 20 yılı aşkın süredir bu işi yaptığını, su altını ve öğretmeyi çok sevdiği için tecrübesini artırmak istediğini ifade etti.

Gruplar halinde uygulamalı sınavların havuzda ve denizde yapıldığı faaliyet programı hafta sonu tamamlanacak.

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Kaynak: AA

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu, Türkiye, Muğla, su, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Dalış turizmine emek veren eğitmen ve rehber dalıcı adayları bu kez sınav için daldı - Son Dakika


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