Dallas, 2026 FIFA Dünya Kupası'na Ev Sahipliği Yapacak - Son Dakika
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Dallas, 2026 FIFA Dünya Kupası'na Ev Sahipliği Yapacak

13.06.2026 11:17
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Dallas, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda 9 maçla en fazla karşılaşma oynanacak şehir olacak.

2026 FIFA Dünya Kupası'nın ABD'deki ev sahibi şehirlerinden Dallas, yarı final karşılaşması dahil toplam 9 maçla turnuvanın en fazla karşılaşma oynanan merkezi olacak.

Kuzey Teksas bölgesinin ekonomik ve kültürel merkezi olan Dallas, "Big D" olarak da biliniyor. Elektronik, finans, bankacılık ve üretim gibi güçlü sektörlerden oluşan ekonomisiyle ABD'nin önemli iş merkezlerinden biri olarak gösterilen şehir, aynı zamanda çok kültürlü yapısıyla dikkati çekiyor. Maçların oynanacağı AT&T Stadı ise Dallas-Fort Worth metropolü içinde yer alan Arlington kentinde bulunuyor.

Dev spor organizasyonlarının merkezi

Dallas, spor organizasyonları açısından ABD'nin en yoğun şehirlerinden biri olarak öne çıkıyor. Amerikan Futbolu Ligi'nde (NFL) Dallas Cowboys, Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Dallas Mavericks, Ulusal Hokey Ligi'nde (NHL) Dallas Stars, Amerikan Beyzbol Ligi'nde (MLB) Texas Rangers gibi büyük lig takımlarına ev sahipliği yapan bölge, yıl boyunca yüksek tempolu bir spor takvimi sunuyor.

1994 FIFA Dünya Kupası'nda altı maça ev sahipliği yapan şehir, aynı zamanda FIFA merkez ofislerinin bulunduğu şehirlerden biri olarak turnuva tarihinde özel bir yere sahip. Super Bowl, NBA All-Star, NHL All-Star ve büyük uluslararası spor etkinlikleri de Dallas-Fort Worth bölgesinde düzenlendi.

Güçlü altyapı sistemi

Bölgede futbol kültürü 1990'lı yıllardan itibaren hızla gelişti. MLS ekibi FC Dallas, bugün Amerika Birleşik Devletleri'nin en güçlü altyapı sistemlerinden birine sahip kulüplerinden biri olarak gösteriliyor.

Her yıl düzenlenen Dallas Cup ise dünyanın en önemli gençlik turnuvalarından biri olarak kabul ediliyor ve farklı kıtalardan yüzlerce genç oyuncuyu bir araya getiriyor.

Futbolun dev sahnesi: AT&T Stadı

Dünya Kupası maçlarına ev sahipliği yapacak AT&T Stadı, NFL ekiplerinden Dallas Cowboys'un iç saha maçlarını oynadığı dev bir spor kompleksi olarak öne çıkıyor. Yaklaşık 80 bin kişilik kapasitesiyle dikkat çeken stat, büyük konserlerden Super Bowl'a kadar birçok küresel organizasyona ev sahipliği yaptı.

Stadyum, Dallas ile Fort Worth arasında yer alan Arlington kentinde bulunuyor. Maç günlerinde bölgeye ulaşımın büyük oranda kara yolu ve organize servislerle sağlanması bekleniyor.

Çok kültürlü metropol ve şehir yaşamı

Dallas-Fort Worth bölgesi, ABD'nin en hızlı büyüyen metropol alanlarından biri olarak kabul ediliyor. İspanyolca konuşan nüfusun yüksekliği, Asya mutfağından Latin Amerika kültürüne kadar geniş bir yelpazeyi şehir yaşamına taşıyor.

Turnuva süresince Fair Park ve Arlington çevresinin taraftar etkinliklerinin merkezlerinden biri olması bekleniyor.

Şehir içi ulaşımda DART tren sistemi önemli bir rol oynarken, AT&T Stadı'nın doğrudan raylı sistem bağlantısının bulunmaması nedeniyle maç günlerinde özel otobüs ve servis hatlarının kullanılması öngörülüyor.

Kaynak: AA

Ekonomi, Kültür, Futbol, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Dallas, 2026 FIFA Dünya Kupası'na Ev Sahipliği Yapacak - Son Dakika

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