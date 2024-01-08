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Dallas Mavericks, Minnesota Timberwolves'u mağlup etti - Son Dakika
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Dallas Mavericks, Minnesota Timberwolves'u mağlup etti

NBA'de Dallas Mavericks, sahasında Batı Konferansı lideri Minnesota Timberwolves'u 115-108 mağlup etti. Kyrie Irving ve Luka Doncic'in etkili performanslarıyla Mavericks, sezonun 22. galibiyetini aldı. Diğer maçta ise Los Angeles Lakers, LeBron James'in önderliğinde Los Angeles Clippers'ı 106-103 mağlup etti.

Dallas Mavericks, Minnesota Timberwolves\'u mağlup etti
08.01.2024 - 10:15,
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Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Dallas Mavericks, sahasında Batı Konferansı lideri Minnesota Timberwolves'u 115-108 mağlup etti.

NBA'de normal sezona 7 maçla devam edildi. Mavericks, Kyrie Irving ve Luka Doncic ikilisinin 69 sayı attığı maçta Timberwolves'u yenerek sezonun 22. galibiyetini aldı.

Kyrie Irving 35 sayı, 8 ribaunt ve 5 asist, Luka Doncic ise 34 sayı, 6 ribaunt ve 8 asistlik performans sergiledi.

Timberwolves'ta Anthony Edwards 36 sayı ve 10 ribauntla "double-double" yaparken, Karl-Anthony Towns 24 sayı, 7 ribaunt ve 1 asistle oynadı.

Lakers, LeBron James ile kazandı

Los Angeles Lakers, all-star yıldızı LeBron James'in öne çıktığı maçta Los Angeles Clippers'ı 106-103 mağlup etti.

Mücadelenin en skorer ismi olan James 25 sayı, 8 ribaunt ve 7 asist, Anthony Davis 22 sayı, 10 ribaunt ve 1 asistle galibiyete katkı verdi.

Clippers'ta Paul George ve Ivica Zubac'ın 22'şer, Kawhi Leonard ve James Harden'ın 15'er sayılık katkıları mağlubiyeti önleyemedi.

Sonuçlar

Sacramento Kings- New Orleans Pelicans: 100-133

Orlando Magic- Atlanta Hawks: 117-110

Dallas Mavericks-Minnesota Timberwolves: 115-108

Denver Nuggets- Detroit Pistons: 131-114

Phoenix Suns- Memphis Grizzlies: 115-121

Golden State Warriors- Toronto Raptors: 118-133

Los Angeles Lakers-Los Angeles Clippers: 106-103

Kaynak: AA
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