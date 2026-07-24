Damda Antrenmanla Şampiyonluk - Son Dakika
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Damda Antrenmanla Şampiyonluk

24.07.2026 11:15
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Adana'da Mehmet Hamza Birer, babasıyla damda antrenman yaparak Türkiye şampiyonu oldu.

Adana'da eski başaltı pehlivanı babasıyla evinin damında yaptığı antrenmanlarla Türkiye şampiyonluğuna ulaşan 15 yaşındaki güreşçi Mehmet Hamza Birer, giymeye hak kazandığı milli formayı uluslararası arenada en iyi şekilde temsil etmeyi hedefliyor.

Eski güreşçi Miktad Birer, gönül verdiği spora oğlunun da başlaması için evlerinin damına ağırlık seti, kondisyon aleti ve halat yerleştirdi

Babasıyla antrenman yapan Mehmet Hamza Birer, 3 yıl önce Adana İsmet Atlı Güreş Eğitim Merkezindeki seçmelerde lisanslı güreşçi oldu.

Mehmet, katıldığı turnuvalarda minder ve aba dallarında elde ettiğ derecelerin ardından, haziranda Gaziantep'te düzenlenen Minikler, Yıldızlar ve Büyükler Aşırtmalı Aba Güreşi Türkiye Şampiyonası'nda 60 kiloda şampiyon oldu.

Aydın'da bu ay yapılan Anadolu Yıldızlar Ligi Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası'ndan da gümüş madalyayla dönen Mehmet, milli formayı giymeye hak kazandı.

Milli formayı uluslararası arenada en iyi şekilde temsil etmeyi isteyen Mehmet, çalışmalarını evinin damında ve Adana İsmet Atlı Güreş Eğitim Merkezinde sürdürüyor.

"Damda güreştiğim için minder bana daha kolay gelmeye başladı"

Mehmet Hamza Birer, AA muhabirine, eski başaltı pehlivanı babasının maçlarını izleyerek büyüdüğünü söyledi.

Okuldaki ders programı nedeniyle geçmişte spor salonlarına gidemediğini dile getiren Mehmet, şöyle konuştu:

"Güreşe evimizin damında başladım ve temelimi burada attım. Burada çalışmak beni çok ilerilere taşıdı. Cimnastik hareketleri yaparak, ağırlık çalışarak ve damdaki halata tırmanarak kendimi geliştirdim. Bu altyapı beni daha güçlü ve tecrübeli kıldı. Damda güreştiğim için minder bana daha kolay gelmeye başladı."

Mehmet, hedefinin uluslararası başarılar elde etmek olduğunu vurgulayarak, "Gelecekte ülkemi olimpiyatlar ile Avrupa ve dünya şampiyonalarında temsil etmek istiyorum. Tarihi Kırkpınar'da 4 kez başpehlivan olan Ali Gürbüz gibi olmak en büyük hayalim." dedi.

Eski başaltı pehlivanı Miktad Birer de güreşe damda başlayan oğlunun merkezde antrenörler gözetiminde kendini geliştirdiğini anlattı.

Oğlunun dünya şampiyonasına hazırlandığını belirten Birer, "Kendisi boylu ve fizikli bir pehlivan. Onu gelecekte Avrupa ve dünya şampiyonu olacak, Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde altın kemeri kuşanacak bir başpehlivan olarak yetiştireceğiz." diye konuştu.

Kaynak: AA

Türkiye, Adana, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Damda Antrenmanla Şampiyonluk - Son Dakika

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