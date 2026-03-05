Damla Köse, Avrupa Şampiyonu

ERMENİSTAN'da gerçekleştirilen Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonası'nda, '10 Metre Havalı Tüfek Solo Büyük Kadınlar' kategorisinde şampiyon olan ve Türkiye'ye ilk altın madalyayı kazandıran Damla Köse, Erzurum 'da çiçeklerle karşılandı.

Ermenistan'ın Erivan kentinde 27 Şubat - 05 Mart 2026 tarihleri arasında düzenlenen Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonası'nda milli sporcular önemli başarılara imza attı. Türkiye, şampiyonayı 2 altın, 3 gümüş ve 2 bronz olmak üzere toplam 7 madalya ile tamamladı. Şampiyonada, '10 Metre Havalı Tüfek Solo Büyük Kadınlar' kategorisinde yarışan Damla Köse, 56 puan alarak altın madalya kazandı. Köse, Havalı Tüfek Kadınlar kategorisinde Türkiye'ye ilk Avrupa şampiyonluğunu kazandırdı. Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Spor Bilimleri Fakültesi Yüksek Lisans öğrencisi olan şampiyon atıcı Damla Köse Erzurum Hava Limanı'nda çiçeklerle karşılandı. ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, ETÜ Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Serhat Özbay, Milli Sporcu Doç. Dr. Cebrail Gençoğlu, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Sicil ve Lisans Şube Müdürü Hakan Kaya, Spor Şefi Ufuk Purutçu ve sporcular, başarılı atıcıyı tebrik etti. Şampiyonluğu Ermenistan'da aldığı için çok gururlu olduğunu söyleyen Damla Köse, "istiklal Marşı'nı okutmak benim çok büyük bir hayalimdi. Giderken en büyük düşüncem buydu. Orada İstiklal Marşı'nı okutup Türk Bayrağı'nı orada açmaktı. Çok şükür bana nasip oldu. Bu tabi ki tarihte bir ilk oldu. İlk defa Avrupa Şampiyonasında kendi kategorimde altın madalya alındı. Aynı zamanda takım olarak da gümüş madalya aldık kadın tüfek takımı olarak. Bu da tarihte bir ilk oldu. Geçen sene aynı kategoride gümüş madalya almıştım. Altını kıl payı kaçırmıştım. Bu sene çok şükür altın aldım ve döndüm Avrupa Şampiyonu olarak çok mutluyum" diye konuştu. Şampiyon atıcı kendini karşılamaya gelenlerle hatıra fotoğrafı çektirdi.