Üye Girişi
Damla Su Türemen, Türkiye şampiyonu - Son Dakika

Damla Su Türemen, Türkiye şampiyonu

25.09.2021 14:08
Damla Su Türemen, Türkiye şampiyonu, System.String[]

Denizli Büyükşehir Belediyesporlu Damla Su Türemen genç yaşına rağmen başarılı kariyerine yenilerini eklemeye devam ediyor.

Denizli Büyükşehir Belediyesporlu Damla Su Türemen genç yaşına rağmen başarılı kariyerine yenilerini eklemeye devam ediyor. Damla Su Türemen Adana'da düzenlenen Karate Büyükler Türkiye Şampiyonası'nda şampiyon olarak, Türkiye'yi Kasım ayında Dubai'de düzenlenecek Karate Büyükler Dünya Şampiyonası'nda temsil etmeye hak kazandı.

24-26 Eylül tarihleri arasında Adana'da düzenlenen Türkiye Büyükler ve Veteranlar Şampiyonası müsabakalarına Denizli Büyükşehir Belediyespor Karate Takımı sporcusu Damla Su Türemen bir kez daha damgasını vurdu. Denizli Büyükşehir Belediyespor Kulübü Karate Takımı sporcusu Damla Su Türemen, Büyük Bayanlar Kata kategorisinde Türkiye Şampiyonu oldu. Bu sonuçla 16-21 Kasım 2021 tarihleri arasında Dubai'de düzenlenecek olan Karate Büyükler Dünya Şampiyonası'nda Türkiye adına yarışacak Damla Su Türemen, bir kez daha Denizli ve Türkiye'yi gururla temsil edecek.

Başkan Osman Zolan'dan tebrik

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Büyük Bayanlar Kata kategorisinde Türkiye Şampiyonu olan Denizli Büyükşehir Belediyespor Kulübü Karate Takımı sporcusu Damla Su Türemen'i kutlayarak, katılacağı Dünya Şampiyonası'nda başarılar diledi. Başkan Zolan, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda "Tebrikler Damla Su,

Büyükler Türkiye Şampiyonası müsabakalarında Denizli Büyükşehir Belediyespor Karate Takımı sporcumuz Damla Su Türemen, Türkiye Şampiyonu olarak bizleri bir kez daha gururlandırdı. Kasım ayında Dubai'de düzenlenecek olan Büyükler Dünya Şampiyonası'nda ülkemizi temsil edecek sporcumuza yürekten başarılar diliyorum" dedi. - DENİZLİ

Damla Su Türemen, Türkiye şampiyonu
Damla Su Türemen, Türkiye şampiyonu
Damla Su Türemen, Türkiye şampiyonu

Büyükşehir Belediyespor, Dünya Şampiyonası, Türkiye, Denizli, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Damla Su Türemen, Türkiye şampiyonu - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Alanya mağlubiyetiyle çıldıran Muslera, rakip futbolculara saldırdı! O anlar kameralarda 14:48 Alanya mağlubiyetiyle çıldıran Muslera, rakip futbolculara saldırdı! O anlar kameralarda Boşanma aşamasında olduğu eşini öldürüp baldızını yaraladıktan sonra kendisine ateş eden cani koca yoğun bakıma alındı 14:41 Boşanma aşamasında olduğu eşini öldürüp baldızını yaraladıktan sonra kendisine ateş eden cani koca yoğun bakıma alındı 3 burger için 3 bin 600 TL hesap alıyor! Nusret'in yeni restoranındaki fiyatlar tepki topladı 14:34 3 burger için 3 bin 600 TL hesap alıyor! Nusret'in yeni restoranındaki fiyatlar tepki topladı
Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı pazartesi günü yapılacak! Korona tedbirleri dahil 4 önemli konu başlığı ele alınacak 14:08 Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı pazartesi günü yapılacak! Korona tedbirleri dahil 4 önemli konu başlığı ele alınacak Cani koca ''Biz aşiretiz, adam keseriz'' diyerek, 9 aylık bebeğinin annesini 2 gün boyunca işkence ederek öldürdü 14:05 Cani koca ''Biz aşiretiz, adam keseriz'' diyerek, 9 aylık bebeğinin annesini 2 gün boyunca işkence ederek öldürdü TEKNOFEST montu giyen Aziz Sancar'ı üzen bayrak detayı! Gerçeği öğrenince mutlu oldu 12:44 TEKNOFEST montu giyen Aziz Sancar'ı üzen bayrak detayı! Gerçeği öğrenince mutlu oldu
2023 seçimleriyle AK Partili vekilden ilgili dikkat çeken sözler: Tayyip Erdoğan 2023'te Cumhurbaşkanı olamadığında hep beraber kül oluruz 12:37 2023 seçimleriyle AK Partili vekilden ilgili dikkat çeken sözler: Tayyip Erdoğan 2023'te Cumhurbaşkanı olamadığında hep beraber kül oluruz Yıllar önce başörtüsünü çıkaran Burcu Çetinkaya'nın peruklu hali takipçilerinin beğenisini topladı 10:50 Yıllar önce başörtüsünü çıkaran Burcu Çetinkaya'nın peruklu hali takipçilerinin beğenisini topladı

Son Dakika Haberleri
14:46 ABD'li televizyon kanalı Erdoğan'ın açıklamalarından rahatsız oldu: Bize rağmen meydan okuyor
14:41 Boşanma aşamasında olduğu eşini öldürüp baldızını yaraladıktan sonra kendisine ateş eden cani koca yoğun bakıma alındı
14:33 3 burger için 3 bin 600 TL hesap alıyor! Nusret'in yeni restoranındaki fiyatlar tepki topladı
14:23 Çocuklarının babası Serdar Oral'ın ani ölümüyle yıkılan Özgü Namal, aylar sonra ilk kez oğluyla görüntüledi
14:07 Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı pazartesi günü yapılacak! Korona tedbirleri dahil 4 önemli konu başlığı ele alınacak
14:06 Balotelli, gündem olan gol sevincini ilk kez anlattı! Her şeyi önceden düşünmüş
14:05 Cani koca ''Biz aşiretiz, adam keseriz'' diyerek, 9 aylık bebeğinin annesini 2 gün boyunca işkence ederek öldürdü
13:58 Son dakika: Meteoroloji'den iki kente turuncu kodlu uyarı! Sel ve heyelan tehlikesine dikkat çektiler
13:57 Amerika'daki hayat pahalılığına isyan eden Tolga Karel, Türkiye'ye dönmeyeceğini söyledi
13:55 Taliban'ın radarına 21 bin saf altından oluşan ünlü Baktriya hazinesi girdi! Her yerde onu arıyorlar
Halka açık idamlara başlayan Taliban, 4 kişiyi vince asarak katletti Halka açık idamlara başlayan Taliban, 4 kişiyi vince asarak katletti         
14:49
ABD'li televizyon kanalı Erdoğan'ın açıklamalarından rahatsız oldu: Bize rağmen meydan okuyor ABD'li televizyon kanalı Erdoğan'ın açıklamalarından rahatsız oldu: Bize rağmen meydan okuyor         
14:47
Oğluyla kavga eden çocuğu okul bahçesinde yakalayıp tehdit etti! Vicdansız kadın bir de o anları kameraya kaydetti Oğluyla kavga eden çocuğu okul bahçesinde yakalayıp tehdit etti! Vicdansız kadın bir de o anları kameraya kaydetti         
14:36
Çocuklarının babası Serdar Oral'ın ani ölümüyle yıkılan Özgü Namal, aylar sonra ilk kez oğluyla görüntüledi Çocuklarının babası Serdar Oral'ın ani ölümüyle yıkılan Özgü Namal, aylar sonra ilk kez oğluyla görüntüledi         
14:24
Balotelli, gündem olan gol sevincini ilk kez anlattı! Her şeyi önceden düşünmüş Balotelli, gündem olan gol sevincini ilk kez anlattı! Her şeyi önceden düşünmüş         
14:06
Amerika'daki hayat pahalılığına isyan eden Tolga Karel, Türkiye'ye dönmeyeceğini söyledi Amerika'daki hayat pahalılığına isyan eden Tolga Karel, Türkiye'ye dönmeyeceğini söyledi         
13:57
Yangın söndürme bombası geliştirdi! İsviçre, Japonya, Suudi Arabistan ve Kanada'dan gelen teklifleri reddetti Yangın söndürme bombası geliştirdi! İsviçre, Japonya, Suudi Arabistan ve Kanada'dan gelen teklifleri reddetti         
12:43
5 saat boyunca rehin tutulup boğazı kesilen usta, kurtuluş anını anlattı: Takla atmasaydım her şey bitmişti 5 saat boyunca rehin tutulup boğazı kesilen usta, kurtuluş anını anlattı: Takla atmasaydım her şey bitmişti         
11:27
Jeofizik Uzmanı Dr. Oğuz Gündoğdu, Jeofizik Uzmanı Dr. Oğuz Gündoğdu, "Türkiye'deki 13 yanardağ aktif olabilir mi?" sorusunu cevapladı: Ege'deki volkanlar için durum tehlikeli         
10:47
Son Dakika: 5 büyük zincir markette fahiş fiyat artışı yapılıp yapılmadığının tespiti için müfettişler görevlendirildi Son Dakika: 5 büyük zincir markette fahiş fiyat artışı yapılıp yapılmadığının tespiti için müfettişler görevlendirildi         
10:45
Kenan İmirzalıoğlu'nun ilk soruda elenen yarışmacıya verdiği nasihat programın gündemine oturdu Kenan İmirzalıoğlu'nun ilk soruda elenen yarışmacıya verdiği nasihat programın gündemine oturdu         
10:10
Dehşete düşüren olay! Ameliyat sırasında yanlışlıkla toplardamarını kestiği kadına böbreğini bağışlayıp intihar etti Dehşete düşüren olay! Ameliyat sırasında yanlışlıkla toplardamarını kestiği kadına böbreğini bağışlayıp intihar etti         
10:09
Ruhsatsız Ruhsatsız "erotik shop" Bolu'yu karışıklık yarattı! Öğlen asılan tabelayı akşam kaldırdılar         
09:54
ABD'de PKK'ya bütçe desteği sağlamasına imkan veren yasa tasarısı kabul edildi ABD'de PKK'ya bütçe desteği sağlamasına imkan veren yasa tasarısı kabul edildi         
09:07
Dilek canlı yayında anlattı, tüm Türkiye gözyaşlarına boğuldu: Ailem beni sattıktan sonra izliyor Dilek canlı yayında anlattı, tüm Türkiye gözyaşlarına boğuldu: Ailem beni sattıktan sonra izliyor         
09:00
Arkadaşlarını etkilemek için ağzına yılan sokan adam feci şekilde hayatını kaybetti Arkadaşlarını etkilemek için ağzına yılan sokan adam feci şekilde hayatını kaybetti         
21:30
Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler'den şaşırtan aldatma itirafı Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler'den şaşırtan aldatma itirafı         
19:40
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.09.2021 14:54:05. #1.11#
SON DAKİKA: Damla Su Türemen, Türkiye şampiyonu - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement