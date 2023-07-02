Dananın kuyruğu kopuyor! Arda Güler'in Fenerbahçe için karar vereceği gün belli oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Dananın kuyruğu kopuyor! Arda Güler'in Fenerbahçe için karar vereceği gün belli oldu

02.07.2023 11:55

Süper Lig devi Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Arda Güler, sarı-kırkalıp kalmayacağına 4 Temmuz Salı günü karar verecek. Sarı-lacivertli taraftarların sevgilisi olan ve performansıyla dünya devlerini peşinden koşturan Arda Güler, Fenerbahçe'de kalıp kalmayacağı kararını 4 Temmuz Salı günü açıklayacak. Pazartesi günü İstanbul'da; Ali Koç ve teknik direktör İsmail Kartal ile bir araya gelecek olan Arda Güler, bu görüşmeden çıkacak sonuca göre yol haritasını belirleyecek.

Süper Lig devi Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Arda Güler, sarı-kırkalıp kalmayacağına 4 Temmuz Salı günü karar verecek.

KARAR VERECEĞİ GÜN BELLİ OLDU

Sarı-lacivertli taraftarların sevgilisi olan ve performansıyla dünya devlerini peşinden koşturan Arda Güler, Fenerbahçe'de kalıp kalmayacağı kararını 4 Temmuz Salı günü açıklayacak.

ALİ KOÇ VE İSMAİL KARTAL'LA GÖRÜŞECEK

Pazartesi günü İstanbul'da; Ali Koç ve teknik direktör İsmail Kartal ile bir araya gelecek olan Arda Güler, bu görüşmeden çıkacak sonuca göre yol haritasını belirleyecek.

Dananın kuyruğu kopuyor! Arda Güler'in Fenerbahçe için karar vereceği gün belli oldu
YORUMLAR (1)
  • haydar topçu: Fenerbahçe nin bunu kapının önüne koyması gerekir gereksiz Cevap Yaz 0 1 Yayından Kaldır
500
Barcelona'nın Arda Güler için yaptığı teklif ortaya çıktı Barcelona'nın Arda Güler için yaptığı teklif ortaya çıktı

Fenerbahçe, Arda Güler, Barcelona, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Dananın kuyruğu kopuyor! Arda Güler'in Fenerbahçe için karar vereceği gün belli oldu - Son Dakika


Son Dakika
13:10 Son Dakika: Fenerbahçe, Berisha, Alioski ve Pelkas ile yollarını ayırdı
13:06 İsmail Kartal ilk neşteri vurdu! Fenerbahçe'de 3 isim ile yollar ayrıldı
12:50 Şeytan taşlarken kendinden geçen hacı, el değneğiyle şeytana savaş açtı
12:46 Şeytan taşlarken kendinden geçen hacı, el değneğiyle şeytana savaş açtı
12:24 Beşiktaş'ın transfer ettiği Emrecan Bulut'un dikkat çeken hayat hikayesi
12:23 Fatma Şahin'den duygusal paylaşım: Bayramlar öksüz ve yetim kaldı
12:19 Nereden nereye! Emrecan Bulut'un hayat hikayesini duyan herkes aynı yorumu yapıyor
12:19 İki bayramda iki büyük acı yaşayan Fatma Şahin'den duygusal paylaşım: Bayramlar öksüz ve yetim kaldı
12:03 Kevin Spacey, cinsel saldırı suçlamalarıyla yargılanıyor
11:59 4 erkeğe cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle diziden kovulmuştu! Kevin Spacey, avukat ordusuyla mahkemede
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2023 13:24:03. #1.12#
SON DAKİKA: Dananın kuyruğu kopuyor! Arda Güler'in Fenerbahçe için karar vereceği gün belli oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement