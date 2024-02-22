Dani Alves\'e cinsel saldırı suçlamasıyla hapis cezası verildi

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Brezilya futbolunun en önemli isimlerinden biri olan Dani Alves, İspanya'da bir kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla 1 yılı aşkın süredir tutuklu bulunuyordu. Eski futbolcunun davası sona erdi ve hakkında karar verildi. Eski futbolcu, 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

150 BİN DOLAR PARA VE 4 YIL 6 AY HAPİS CEZASI

Sevilla ve Barcelona'nın efsane futbolcularından Dani Alves, İspanya'da bir kadına cinsel saldırıda bulunduğu suçlamasıyla tutuklanmıştı. 1 yıldır hapiste olan ve davası geçtiğimiz günlerde sona eren Brezilyalı futbolcuyla ilgili karara varıldı.

12 yıl hapsi istenen Dani Alves, cinsel saldırı suçundan 150 bin dolar para ve 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Ayrıca Alves, hapis cezasının ardından 5 yıl süreyle denetimli serbestlik cezası aldı.

ALVES'İN KARARA İTİRAZ HAKKI BULUNUYOR

İspanya'daki yasal prosedür gereği mahkemenin bu kararı nihai olmazken, Alves'in önce Katalonya Adalet Yüksek Mahkemesine, daha sonra da İspanya Yüksek Mahkemesine itiraz etme hakkı bulunuyor.