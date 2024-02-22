Brezilya futbolunun en önemli isimlerinden biri olan Dani Alves, İspanya'da bir kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla 1 yılı aşkın süredir tutuklu bulunuyordu. Eski futbolcunun davası sona erdi ve hakkında karar verildi. Eski futbolcu, 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Sevilla ve Barcelona'nın efsane futbolcularından Dani Alves, İspanya'da bir kadına cinsel saldırıda bulunduğu suçlamasıyla tutuklanmıştı. 1 yıldır hapiste olan ve davası geçtiğimiz günlerde sona eren Brezilyalı futbolcuyla ilgili karara varıldı.
12 yıl hapsi istenen Dani Alves, cinsel saldırı suçundan 150 bin dolar para ve 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Ayrıca Alves, hapis cezasının ardından 5 yıl süreyle denetimli serbestlik cezası aldı.
İspanya'daki yasal prosedür gereği mahkemenin bu kararı nihai olmazken, Alves'in önce Katalonya Adalet Yüksek Mahkemesine, daha sonra da İspanya Yüksek Mahkemesine itiraz etme hakkı bulunuyor.
Barselona kentindeki bir eğlence merkezinin tuvaletinde 30 Aralık 2022 gecesi 23 yaşındaki bir kadına cinsel saldırıda bulunmakla suçlanan Alves, 20 Ocak 2023'te Meksika'dan Barselona'ya geldikten sonra gözaltına alınmış, ardından çıkartıldığı mahkemece tutuklanmıştı.
İfadesini üç kez değiştiren, son olarak "cinsel ilişkiyi kabul ederek, eşine karşı sadakatsizliğini gizlemek ve eşini korumak için ilk ifadelerinde yalan söylediğini" belirten 40 yaşındaki Alves, bulunduğu Brains 1 Cezaevinden güvenlik gerekçesiyle 23 Ocak'ta Brains 2 Cezaevine nakledilmişti.
Kariyerinde Sevilla, Barcelona, Juventus, Paris Saint-Germain ve Sao Paulo gibi takımlarda oynayan Alves'in, tutuklanmasının ardından son olarak forma giydiği Meksika ekibi UNAM'daki sözleşmesi feshedilmişti.
Son Dakika › Spor › Dani Alves'e cinsel saldırı suçlamasıyla hapis cezası verildi - Son Dakika
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde yaşanan olayda, Derviş Nebi Köse isimli bir baba, oğlu Oğuz Kağan Köse ile evlerinde tartıştıktan sonra onu tabancayla vurdu ve ardından aynı silahla intihar etti. Baba ve oğul, hastaneye kaldırılmalarına rağmen hayatlarını kaybettiler.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü desteğiyle uyguladıkları politikaların, seçim sonrasında da hedefler doğrultusunda devam edeceğini belirterek, ''Bu çerçevede dolaşıma kasıtlı olarak sunulan spekülasyonlara itibar etmeyiniz.'' ifadelerini kullandı.
TOKAT Valisi Numan Hatipoğlu, 4 gün arayla yaşanan heyelanlar sonucu ikiye ayrılan Günebakan köyünde inceleme yaptı. Hatipoğlu, jeolojik incelemeler sonrası 900 nüfuslu köyün taşınıp taşınmayacağına karar verileceğini söyledi.
Abisinin evine giden bir kişi, yengesini tanımadığı biriyle yarı çıplak halde yakaladı. O anlarda öfkeden deliye dönen adamın çektiği video, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
Benan Saraç'tan olan 13 yaşındaki oğluna cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen ve soruşturma aşamasında çocuk ve annesinin geri aldığı "istismar" iddialarına yönelik hapis istemiyle hakim karşısına çıkan Ender Saraç, gözyaşları içinde ifade vererek "Mağdur oldum, zarar gördüm. Hayatımı geri istiyorum" dedi.
Ankara'da birlikte yaşadığı kadının 3 yaşındaki kızının vücudunda sigara söndüren ve cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen Y.Ü. ile çocuğun annesi K.Ç.'nin yargılandığı davada Cumhuriyet savcısı mütalaasını açıkladı. Savcı, sanıkların çocuğa karşı eziyet ve çocuğun nitelikli cinsel istismarı suçlarını işlediklerinin delillerle sabit olduğunu ifade ederek, sanıkların ayrı cezalandırılmalarını talep etti.
Bir süredir kanserle mücadele eden Tanyeli, dans eğitmenliği yaptığı akademinin hastalığın ortaya çıkmasıyla kendisini işten atarak sigortadan men etmek olduğunu söyledi. Tanyeli, kendisi için düzenlenen moral gecesinde 1,5 milyon lira toplandığı söylentisini de yalanladı.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde yıkılan binaların sorumluları hakkında açılan davalarda ilk karar Şanlıurfa'da verildi. Şanlıurfa'da 34 kişinin hayatını kaybettiği apartmanın müteahhidine 18 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildi. Kararda apartmanın yapımından sorumlu 4 kişiden 3'ünün depremden önceki yıllarda hayatını kaybettiği belirtildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin Denizli 29 Ekim Bulvarı'nda düzenlenen mitinginde kalabalık bir gruba seslendi. Yoğun katılımın gerçekleştiği mitingle ilgili detayı da duyuran Erdoğan, "Denizli bugün coşmuş. İşte benim gönlümün sultanı Denizli bu. Şu anda alanda 75 bin kişi var" dedi.
Sizin düşünceleriniz neler ?