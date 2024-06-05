Danimarka, EURO 2024'te önemli bir ekip olarak yer alıyor - Son Dakika
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Danimarka, EURO 2024'te önemli bir ekip olarak yer alıyor

Danimarka, EURO 2024\'te önemli bir ekip olarak yer alıyor

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek EURO 2024'te yer alacak Danimarka, etkili savunması ve bireysel oyuncu kalitesiyle sürpriz yapma potansiyeline sahip. Elemelerde lider olarak gruplarını tamamlayan Danimarka'nın geniş kadrosunda Türkiye'de forma giymiş isimler de bulunuyor. Turnuva geçmişinde 1992'de şampiyonluk yaşayan Danimarka, son turnuvayı 4. sırada tamamladı. Danimarka'nın C Grubu'ndaki maç takvimi ise belli oldu.

05.06.2024 11:43
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Almanya'nın ev sahipliğinde 14 Haziran-14 Temmuz'da düzenlenecek 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na (EURO 2024) katılacak Danimarka, turnuvanın önemli ekipleri arasında yer alıyor.

Organizasyonda 1 kez şampiyonluk sevinci yaşayan Danimarka, üç kez yarı final, bir kez de çeyrek final gördü.

Turnuvaya 10. kez katılacak kırmızı-beyazlı ekip; Slovenya, İngiltere ve Sırbistan'ın bulunduğu grupta zirve mücadelesi verecek.

Takım olarak etkili savunması, bireysel oyuncu kalitesi ve ekip ruhuyla ön plana çıkan Danimarka, turnuvada sürpriz yapabilme potansiyeli barındırıyor.

Kupaya katılma mücadelesi

EURO 2024 elemelerinde H Grubu'nda yer alan Danimarka, favori olduğu grubu lider bitirmeyi başardı.

Şampiyonada aynı grupta yer aldığı Slovenya ile elemelerde de eşleşen Danimarka, rakibiyle aynı puanda olmasına karşın ikili averajla zirveye kuruldu.

Grubunu 7 galibiyet 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 22 puan toplayarak tamamlayan Danimarka, bu süreçte 19 gol atarken kalesinde 10 gol gördü.

Teknik direktörlüğünü Kasper Hjulmand'ın yaptığı Danimarka'nın eleme mücadeleleri şöyle:

Danimarka- Finlandiya: 3-1

Kazakistan-Danimarka: 3-2

Danimarka- Kuzey İrlanda: 1-0

Slovenya-Danimarka: 1-1

Danimarka- San Marino: 4-0

Finalndiya-Danimarka: 0-1

Danimarka-Kazakistan: 3-1

San Marino-Danimarka: 1-2

Danimarka-Slovenya: 2-1

Kuzey İrlanda-Danimarka: 2-0

Kadroda tanıdık isimler var

Danimarka'nın Avrupa Futbol Şampiyonası geniş kadrosunda Türkiye'de forma giymiş isimler de bulunuyor.

Kadrosunda Barcelona'dan Andreas Christensen, Crystal Palace'dan Jöachim Andersen, Sporting Lizbon'dan Morten Hjulmand, Manchester United'dan Rasmus Höjlund ve Christian Eriksen gibi birçok yıldızı barındıran Danimarka'da takım kaptanlığını eski Fenerbahçeli stoper Simon Kjaer yapıyor.

Kjaer'in yanı sıra şu anda Galatasaray'da forma giyen Victor Nelsson da Danimarka'nın kadrosunda yer alıyor.

Kadro

Kasper Schmeichel, Thomas Delaney, Frederik Ronnow, Morten Hjulmand, Mads Hermansen, Pierre-Emile Hojbjerg, Andreas Christensen, Christian Norgaard, Simon Kjaer, Mathias Jensen, Jöachim Andersen, Mikkel Damsgard, Jannik Vestergaard, Jacob Bruun Larsen, Victor Nelsson, Andreas Skov-Olsen, Alexander Bah, Anders Dreyer, Jöakim Maehle, Kasper Dolberg, Rasmus Kristensen, Rasmus Höjlund, Vicotr Kristiansen, Jonas Wind, Christian Eriksen, Yussuf Poulsen.

Turnuva geçmişi

Danimarka, Avrupa Futbol Şampiyonası'nın en önemli ekipleri arasında bulunuyor.

Turnuvaya 10. kez katılan Danimarka, 1964 yılında yarı final oynarken, turnuvayı 4. sırada bitirdi.

1964 ile 1984 arasındaki organizasyonlarda elemeleri geçmeyi başaramayan Danimarka, daha sonra ise üst üste 6 turnuvaya katıldı ve bu süreçte tek şampiyonluğunu elde etti.

1992'de zirveye çıkan Danimarka, 1984'te yarı final, 2004'te de çeyrek final gördü.

2008 ve 2016 turnuvalarına katılamayan kırmızı-beyazlılar, 2020'de ise yeniden yarı final oynadı ve son turnuvayı 4. sırada tamamladı.

Danimarka, geri kalan senelerde ise organizasyona gruplarda veda etti.

Maç takvimi

Danimarka'nın EURO 2024 C Grubu'nda oynayacağı maçların programı şöyle:

16 Haziran:

19.00 Slovenya-Danimarka

20 Haziran:

19.00 Danimarka-İngiltere

25 Haziran:

22.00 Danimarka-Sırbistan

Kaynak: AA

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