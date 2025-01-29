Danylo Sikan: Önceliğim Trabzonspor\'un Başarısı

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Trabzonspor yeni transferi Ukraynalı futbolcu Danylo Sikan, takımın başarısı için elinden geleni yapacağını belirterek, "Önceliğim takımımın kazanması. Takım başarısı olmazsa, kendimi de başarılı bulmam" dedi.

Trabzonspor yeni transferi Ukraynalı futbolcu Danylo Sikan, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Sikan, önemli olanın takımın kazanması olduğunu belirterek, "Önemli olan takımın kazanması. Takım kazandığında, 3 puan aldığında benim attığım gollerin değeri var. Takım kazanmadığında ben de kendimi başarılı görmem. Zubkov transferi konusunda fazla şey bilmiyorum ama umarım transfer olumlu sonuçlanır ve tekrar birlikte oynama fırsatı buluruz" ifadelerini kullandı.

Teknik Direktör Şenol Güneş'ten övgü dolu sözlerle bahseden 23 yaşındaki futbolcu, "Hocamız çok iyi bir antrenör. İlk andan itibaren bana dostça yaklaştı. İlk talebi oyun mantalitesini anlamamdı. Her gün konuşuyoruz. Ben de elimden geleni yapacağım ve umarım beraber birçok maç kazanacağız" şeklinde konuştu.

Rusya-Ukrayna savaşına da değinen oyuncu, "Umarım savaş bir an önce biter ve huzur ortamı sağlanır. Trabzon'a, Ukrayna'dan çok genç oyuncu geldi. Türkiye'ye ve Avrupa'nın başka yerlerine de gittiler. Akşam Shakhtar Donetsk - Dormund maçını Batagov ile birlikte izleyeceğiz ve umarım Shakhtar kazanır" dedi.

"Buraya gelmemdeki hedefim iyi oyuncu olmak ve takımımın kazanmasını sağlamak"

Transfer süreciyle ilgili konuşan Danylo Sikan, "Buraya gelmemdeki en büyük hedefim daha iyi bir oyuncu olmak ve takımın kazanmasına katkı sağlamak. Birçok başarı kazanacağız, asıl hedefim de bu aslında" ifadelerini kullandı.

Trendyol Süper Ligi'ni yakından takip ettiğini belirten Ukraynalı futbolcu, "Gelmeden önce de burayı takip ediyordum. Türkiye, iyi ve kaliteli bir lig. Bana göre dünyanın en iyi 10 ligi arasında. Ben de burada kendimi daha iyi bir oyuncu haline getirebilirim. Geldiğim şehir bir futbol şehri, geldiğim ülke ise bir futbol ülkesi" diye konuştu.

"Shevchenko ve Ronaldo'yu beğeniyorum"

Futbolda beğendiği isimlerden açıklayan 23 yaşındaki futbolcu, "Andriy Shevchenko ve Brezilyalı Ronaldo. Henry ve Suarez de bu isimler arasında" dedi. Takım arkadaşı Banza'nın performansını değerlendiren Sikan, "Banza takıma önemli katkılar sunuyor. Antrenmanlarda yakından görüyorum. Ceza sahasında ne kadar iyi bir bitirici olduğunu fark ettim. Takım arkadaşlarımın kaliteli olması benim için de iyi bir şey. Diğer santrfor oyuncuların iyi olması, maksimum konsantrasyon sağlamama yardımcı oluyor" dedi. Süper Lig'de önemli golcüler olduğuna dikkat çeken Sikan, "Ligde büyük isimli santrforlar var ama sahada isimler değil, takımlar oynar. Biz de takım olarak bunu yapmaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.

"Hocamız nerede isterse oynarım"

Hangi bölgede oynamak istediğinin sorulması üzerine Ukraynalı futbolcu, "Tercihim santrfor oynamak olur ama hocamızın ve takımın ihtiyacı olursa sol kanat, orta saha, stoper fark etmez, her yerde oynamaya hazırım" diye cevap verdi.

Kulübün imkanlarından memnun olduğunu dile Danylo Sikan, "Burada üst seviyede tesislere sahibiz. Kendimi geliştirebilmem adına her şey mevcut" diyerek sözlerini tamamladı.

Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda oynayacağı Kayserispor maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. Basın mensuplarına ilk 15 dakikası açık olarak gerçekleştirilen antrenmanda Teknik Direktör Şenol Güneş, oyunculara yönelik kısa bir konuşma yaptı. Antrenmanda tedavileri devam eden Onuralp Çevikkan, Okay Yokuşlu, Draguş, Arif Boşluk ve Nwakaeme yer almadı. - TRABZON