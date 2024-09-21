Darıca Belediyesi Geleneksel Cirit Şöleni Düzenliyor - Son Dakika
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Spor

Darıca Belediyesi Geleneksel Cirit Şöleni Düzenliyor

Darıca Belediyesi Geleneksel Cirit Şöleni Düzenliyor

Darıca Belediyesi, Cirit sporunu tanıtmak ve yaşatmak amacıyla 22 Eylül Pazar günü Geleneksel Cirit Şöleni düzenleyecek. Etkinlik, Kazım Karabekir Mahallesi'ndeki Hacı İsmail Çopur Aile Sağlığı Merkezi arkasında gerçekleşecek.

21.09.2024 09:36  Güncelleme: 09:37
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Darıca Belediyesi, ata sporu olan Cirit sporunu yaşatmak ve yeni nesillere tanıtmak amacıyla Pazar günü cirit şöleni düzenleyecek.

Darıca Belediyesi, ata sporu olan Cirit Sporunu tanıtmak ve yaşatmak amacıyla Geleneksel Cirit Şöleni düzenliyor. 22 Eylül Pazar günü saat 14.30'da gerçekleşecek Cirit Şöleni Kazım Karabekir Mahalles'inde bulunan Hacı İsmail Çopur Aile Sağlığı Merkezi arkasında bulunan sahada düzenlenecek. Vatandaşların yoğun ilgi göstermesinin beklendiği Cirit Şöleni, Darıcalılara unutulmaz anlar yaşatacak. Cirit sporunu yaşatmayı amaçladıklarını ifade eden ve vatandaşları şölene davet eden Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, "Geleneksel ata sporumuz olan cirit, yüzyıllar öncesinden günümüze kadar varlığını sürdürüyor. Bizler de kültürümüzü yeni nesillere aktarmak için ilçemizde Geleneksel Cirit Şöleni düzenliyoruz. Yeni nesillere geleneklerimizi ve kültürümüzü aktarmak için hepimize görevler düşüyor. Tüm Darıcalı vatandaşlarımızı bekliyoruz" diye konuştu. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Darıca Belediyesi Geleneksel Cirit Şöleni Düzenliyor - Son Dakika

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