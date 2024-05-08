Darıca\'da 19 Mayıs Gençlik Turnuvası Başladı

Spor

Darıca Belediyesi, ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve ilçe Spor Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen 19 Mayıs Gençlik Turnuvası birbirinden çekişmeli maçlarla başladı. İlçe genelindeki 17 lisede eğitim gören 500 öğrencinin katılımıyla düzenlenen turnuvada dereceye girenlere Darıca Belediyesi tarafından ödül verilecek.

Darıca'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla düzenlenen 19 Mayıs Gençlik Turnuvası başladı. Darıca Belediyesi tarafından İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Spor Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen turnuvada maçlar oldukça çekişmeli ve heyecanlı anlara sahne oluyor.

8 branşta 500 genç

19 Mayıs Gençlik Turnuvası, ilçe genelindeki 17 liseden toplam 500 gencin katılımıyla gerçekleşiyor. 8 branşta ve 15 kategoride düzenlenecek turnuva büyük bir heyecana sahne olacak. Gençlerin yoğun katılımıyla eleme usulüyle devam eden müsabakalarda dereceye giren takımlara ve sporculara kupa ve madalyaları takdim edilecek. 17 Mayıs Cuma günü saat 10.30'da düzenlenecek final programıyla sona erecek turnuvada ödüller ilçe protokolü tarafından dağıtılacak.

Turnuvaya katılan gençlere başarılar dileyen Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, "19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen turnuvalarda mücadele eden gençlere başarılar diliyorum. Darıca Belediyesi olarak ilçemizde Kaymakamlığımız ve diğer kurumlarımızla birlikte uyum içerisinde gençler için özel etkinlikler ve projeler gerçekleştiriyoruz. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün cumhuriyeti emanet ettiği gençlerimizin her zaman en büyük destekçileri olmaya devam edeceğiz. Kazasız, sakatlıksız, güzel bir turnuva olması temennisiyle gençlerimize başarılar diliyorum" diye konuştu. - KOCAELİ