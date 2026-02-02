Güreşçiler Darıca'da mindere çıkacak - Son Dakika
Güreşçiler Darıca'da mindere çıkacak

02.02.2026 12:15
Darıca'da, 3-8 Şubat tarihlerinde düzenlenecek U17 Serbest ve Grekoromen Türkiye Güreş Şampiyonası'nda yüzlerce genç sporcu bir araya gelecek. Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Darıca'yı sporla büyüyen bir şehir haline getirmeyi hedeflediklerini belirtti.

Darıca'da düzenlenecek U17 Serbest ve Grekoromen Türkiye Güreş Şampiyonası yarın başlıyor.

Darıca Belediyesi tarafından organize edilen U17 Serbest ve Grekoromen Türkiye Kadınlar ve Erkekler Güreş Şampiyonası, 3-8 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilecek. Eray Şamdan Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenecek şampiyona için Türkiye'nin dört bir yanından gelen yüzlerce genç sporcu Darıca'da buluşacak.

"Darıca'yı sporla büyüyen bir şehir haline getiriyoruz"

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, yaptığı açıklamada, ilçenin adını sporla duyurmaktan memnuniyet duyduklarını belirtti.

Organizasyonun ilçeye değer kattığını vurgulayan Bıyık, şunları kaydetti:

"Darıca'yı sadece bugün için değil, geleceğin sporcularını yetiştiren bir spor şehri olarak konumlandırıyoruz. Gençlerimizin sporla iç içe büyümesi, ulusal şampiyonalara ev sahipliği yapmamız ve Darıca'nın adının sporla anılması bizim en büyük hedefimiz. Bu büyük organizasyona ev sahipliği yapmaktan gurur duyuyoruz."

Başkan Bıyık, tüm sporseverleri yarın başlayacak müsabakaları izlemeye davet etti. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

