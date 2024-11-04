Dartta bronz madalya Yarbaşı'nın - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Dartta bronz madalya Yarbaşı'nın

Dartta bronz madalya Yarbaşı\'nın

Erzurum Gençlik Spor Kulübünden Ömer Faruk Yarbaşı, Şehit Eren Bülbül Dart Müsabakalarında Türkiye üçüncüsü olarak bronz madalya kazandı.

04.11.2024 12:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum Gençlik Spor Kulübünden Ömer Faruk Yarbaşı, Şehit Eren Bülbül Dart Müsabakalarında Türkiye üçüncüsü olarak bronz madalya kazandı.

Türkiye Bocce ve Dart Federasyonu 2024 Faaliyet Programında yer alan Şehit Eren Bülbül Dart Türkiye Şampiyonası sona erdi. Antalya'nın Kemer ilçesinde yapılan 'Şehit Eren Bülbül Dart Müsabakaları'nda Erzurum Gençlik Spor Kulübü Sporcusu ve Aziziye İmam Hatip Lisesi Öğrencisi Ömer Faruk Yarbaşı Türkiye üçüncüsü olarak Erzurum'a bronz madalya ile döndü.

Bocce ve Dart İl Temsilcisi Vildan Danışık Koç, Sporcusunu başarısından dolayı tebrik etti. Başarılı sporcu bundan sonraki şampiyonalarda birinci olarak Milli takıma girmek için daha çok çalışacağını ifade ederek destekleri için Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur ile Bocce ve Dart İl Temsilcisi Vildan Danışık Koç'a teşekkür etti. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Eren Bülbül, Türkiye, Gençlik, erzurum, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Dartta bronz madalya Yarbaşı'nın - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:11 Kayyum atanan belediye binasının önünde skandal sözler Kayyum atanan belediye binasının önünde skandal sözler
12:38 Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen’i öldüren zanlı tanıdık çıktı Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen'i öldüren zanlı tanıdık çıktı
11:50 Batman’da polise yumruklu saldırı Ortalık bir anda savaş alanına döndü Batman'da polise yumruklu saldırı! Ortalık bir anda savaş alanına döndü
11:40 Mardin Büyükşehir Belediyesi’ne kayyum olarak atanan Tuncay Akkoyun’un ilk hamlesi Mardin Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum olarak atanan Tuncay Akkoyun'un ilk hamlesi
11:23 Kırıkkale Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti Kırıkkale Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti
23:02 Ertuğrul Doğan’dan Fenerbahçe mağlubiyeti sonrası ağza alınmayacak sözler Ertuğrul Doğan'dan Fenerbahçe mağlubiyeti sonrası ağza alınmayacak sözler
22:37 Mert Hakan’dan soyunma odasında olay paylaşım Mert Hakan'dan soyunma odasında olay paylaşım
22:03 Lütfü Savaş, CHP’den kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi Lütfü Savaş, CHP'den kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi
21:57 Jose Mourinho’dan Atilla Karaoğlan’a zehir zemberek sözler Jose Mourinho'dan Atilla Karaoğlan'a zehir zemberek sözler
21:32 Jose Mourinho, son dakika golünde çılgına döndü Jose Mourinho, son dakika golünde çılgına döndü
21:11 Fenerbahçe, Trabzonspor’u deplasmanda 3-2 yendi Fenerbahçe, Trabzonspor'u deplasmanda 3-2 yendi
20:50 Trabzonspor’a üst üste 2 penaltı birden Trabzonspor'a üst üste 2 penaltı birden
20:39 Fenerbahçe’nin yıldızı sekerek oyundan çıktı Fenerbahçe'nin yıldızı sekerek oyundan çıktı
20:31 Ege Denizi’nde 5,3 büyüklüğünde deprem Ege Denizi'nde 5,3 büyüklüğünde deprem
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2024 14:24:22. #1.11#
SON DAKİKA: Dartta bronz madalya Yarbaşı'nın - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.