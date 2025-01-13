Darüşşafaka Lassa Bursaspor Yörsan'ı Geçti

Spor

Salon: Darüşşafaka Ayhan Şahenk

Hakemler: Kaan Büyükçil, Tolga Edis, Berk Kurtulmuş

Darüşşafaka Lassa: Appleby 10, Muhaymin Mustafa 5, Moore 24, Tinkle 14, Brajkovic 6, Gach 4, Pecarski 11, Ege Demir 4, Smith 7, Yiğit Onan, Tolga Kay

Bursaspor Yörsan: Brown 15, Michineau 20, Grantham 17, Sharma 11, Sarper David Mutaf 2, Pipes 3, Ömer Utku Al 3, Gavrilovic 3, Berkay Candan 7

1. Periyot: 28-15

Devre: 45-42

3. Periyot: 65-61

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında Darüşşafaka Lassa, Bursaspor Yörsan'ı 85-81 yendi.

Darüşşafaka Lassa ligde 3. galibiyetini elde ederken, Bursaspor Yörsan ise 7. kez mağlup oldu.