Darüşşafaka Lassa, VEF Riga\'yı ağırlıyor

Darüşşafaka Lassa, Basketbol Şampiyonlar Ligi C Grubu 6. ve son maçında yarın Letonya'nın VEF Riga takımını ağırlayacak.

Volkswagen Arena'da oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak.

Grupta oynadığı 5 maçta 2 galibiyet ve 3 mağlubiyet yaşayan Darüşşafaka Lassa, averajla üçüncü sırada yer alıyor.

Darüşşafaka ile aynı performansı sergileyen Riga ise son sırada. Bu maçı kazanan ekip, play-in oynama hakkı elde edecek.

Darüşşafaka Lassa, Letonya'da oynanan müsabakada rakibini 84-75 mağlup etmeyi başarmıştı.