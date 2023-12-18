Darüşşafaka Lassa, VEF Riga\'yı ağırlıyor

11:10 • •
Darüşşafaka Lassa, Basketbol Şampiyonlar Ligi C Grubu 6. ve son maçında yarın Letonya'nın VEF Riga takımını ağırlayacak.
Volkswagen Arena'da oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak.
Grupta oynadığı 5 maçta 2 galibiyet ve 3 mağlubiyet yaşayan Darüşşafaka Lassa, averajla üçüncü sırada yer alıyor.
Darüşşafaka ile aynı performansı sergileyen Riga ise son sırada. Bu maçı kazanan ekip, play-in oynama hakkı elde edecek.
Darüşşafaka Lassa, Letonya'da oynanan müsabakada rakibini 84-75 mağlup etmeyi başarmıştı.
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