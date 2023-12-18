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Darüşşafaka Lassa, VEF Riga'yı ağırlıyor - Son Dakika
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Darüşşafaka Lassa, VEF Riga'yı ağırlıyor

Darüşşafaka Lassa, Basketbol Şampiyonlar Ligi C Grubu 6. ve son maçında Letonya'nın VEF Riga takımını Volkswagen Arena'da konuk edecek. Maç saat 20.00'de başlayacak. Darüşşafaka Lassa, 2 galibiyet ve 3 mağlubiyetle üçüncü sırada yer alırken, Riga son sırada bulunuyor. Kazanan ekip play-in oynama hakkı elde edecek.

Darüşşafaka Lassa, VEF Riga\'yı ağırlıyor
18.12.2023 - 10:45,
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Darüşşafaka Lassa, Basketbol Şampiyonlar Ligi C Grubu 6. ve son maçında yarın Letonya'nın VEF Riga takımını ağırlayacak.

Volkswagen Arena'da oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak.

Grupta oynadığı 5 maçta 2 galibiyet ve 3 mağlubiyet yaşayan Darüşşafaka Lassa, averajla üçüncü sırada yer alıyor.

Darüşşafaka ile aynı performansı sergileyen Riga ise son sırada. Bu maçı kazanan ekip, play-in oynama hakkı elde edecek.

Darüşşafaka Lassa, Letonya'da oynanan müsabakada rakibini 84-75 mağlup etmeyi başarmıştı.

Kaynak: AA
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