 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Datça Açık Kış Yüzme Maratonu'nda 333 yüzücü bir araya geldi - Son Dakika
Üye Girişi

Datça Açık Kış Yüzme Maratonu'nda 333 yüzücü bir araya geldi

Muğla'nın Datça ilçesinde düzenlenen 'Datça Açık Kış Yüzme Maratonu'na bu yıl 333 yüzücü katıldı. Maratona Yunanistan'dan da yüzücülerin katıldığı belirtildi. Yarışlar 3 bin metre ve bin 500 metre olmak üzere iki kategoride yapıldı. Maraton, 'Her Kulaç Bir Fidan' sloganıyla orman yangınlarına dikkat çekmek amacıyla düzenleniyor.

Datça Açık Kış Yüzme Maratonu\'nda 333 yüzücü bir araya geldi
06.01.2024 - 13:47,  Güncelleme: 13:47
Abone Ol

Muğla'nın Datça ilçesinde geleneksel hale getirilen 'Datça Açık Kış Yüzme Maratonu'nun bu yıl 18.'si düzenlendi. Yunanistan'dan da yüzücülerin de yer aldığı maratona toplam 333 yüzücü katıldı. Yarışlar 3 bin metre ve bin 500 metre olmak üzere iki kategoride yapıldı.

Türkiye'nin kuzey ve doğusunda kar ve soğuk nedeniyle çetin kış şartları yaşanırken, Muğla'nın Yunanistan'a yakın en uç noktasında yer alan Datça ilçesinde yüzlerce kadın ve erkek yüzücü kış ortasında 'Her kulaç bir fidan' sloganı ile kulaç attı.

Orman yangınlarına dikkat çekmek için 'Orman Yangınlarının Farkında Olalım, Ormanlarımızı Koruyalım, Her Kulaç Bir Fidan' sloganıyla yapılan yarışların ilki 2006 yılında yapılmıştı. Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Datça Kaymakamlığı, Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Muğla Sanayi ve Ticaret Odası destek verdiği kış yüzme maratonuna her yıl ilgi artarak devam ediyor.

Bu yıl yerli ve yabancı birçok yaş kategorisinde 333 kadın ve erkek sporcu yer aldı. Yüzücüler Taşlık Plajı'nda 'Her Kulaç Bir Fidan' sloganı ile ocak ayının başında Ege ve Akdeniz'in kesiştiği noktada kulaç attılar.

Datça açık deniz yüzme maratonunu öncesi açıklama yapan Datça Kaymakamı Murat Atıcı, "İnşallah kazasız belasız bir yarış olur. Datça'nın bütün güzelliklerini tadın gelmişken. Eski Datça, Knidos ve diğer limanlarımızı da inşallah oraları gezersiniz" dedi.

Datça Belediye Başkanı Gürsel Uçar, bu yıl 18.'si düzenlenen Datça Açık Kış Maratonu'nun 9'unun kendisine nasip olduğunu belirterek, "Bizleri yalnız bırakmayan, bizim bu etkinliğimize güzellik katan sadece ülkemizden değil, Yunanistan'dan katılan yüzücülerimize bu güzel ortamı oluşturdukları için onlara teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. - MUĞLA

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Yunanistan, Türkiye, Muğla, Çevre, Etkinlik, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Datça Açık Kış Yüzme Maratonu'nda 333 yüzücü bir araya geldi - Son Dakika


14:37
Gülseren Ceylan ve Mehmet Ali Erbil ayrılığını geride bıraktı Gülseren Ceylan ve Mehmet Ali Erbil ayrılığını geride bıraktı
14:35
Bahçeli: Korku tacirliğine soyunanlar, yabancı istihbarat örgütlerinin sızmalarıdır Bahçeli: Korku tacirliğine soyunanlar, yabancı istihbarat örgütlerinin sızmalarıdır
14:16
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile İstanbul'da bir araya geldi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile İstanbul'da bir araya geldi
13:50
45 yıl hapis cezası bulunan şahıs, tünelde yakalandı 45 yıl hapis cezası bulunan şahıs, tünelde yakalandı
13:05
Sıcaklıklar çarşamba günü düşüyor, İstanbul'a kar geliyor Sıcaklıklar çarşamba günü düşüyor, İstanbul'a kar geliyor
13:04
Taraftarın baskısına daha fazla dayanamayan futbolcu Fenerbahçe'den ayrılıyor Taraftarın baskısına daha fazla dayanamayan futbolcu Fenerbahçe'den ayrılıyor
12:40
AK Parti'nin İBB adayı kim olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Sürpriz' çıkışı kafaları karıştırdı AK Parti'nin İBB adayı kim olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Sürpriz" çıkışı kafaları karıştırdı
12:37
'Elenirlerse üzülmem' diyen Klopp'tan bomba Salah ve Endo yorumu "Elenirlerse üzülmem" diyen Klopp'tan bomba Salah ve Endo yorumu

Son Dakika
14:37 Gülseren Ceylan ve Mehmet Ali Erbil ayrılığını geride bıraktı
14:35 Yumruk atan mı yumruğu yiyen mi? Bahçeli tarafını seçti
14:16 Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile İstanbul'da bir araya geldi
13:50 45 yıl hapis cezası bulunan şahıs, tünelde yakalandı
13:05 Sıcaklıklar çarşamba günü düşüyor, İstanbul'a kar geliyor
13:04 Taraftarın baskısına daha fazla dayanamayan futbolcu Fenerbahçe'den ayrılıyor
12:40 AK Parti'nin İBB adayı kim olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Sürpriz" çıkışı kafaları karıştırdı
12:37 "Elenirlerse üzülmem" diyen Klopp'tan bomba Salah ve Endo yorumu
12:15 Kars'ta yapılan kardan şehit heykelleri duygusal anlar yaşatıyor
12:12 Mossad operasyonunda tutuklanan şüphelilerle ilgili detaylar sevk yazısında ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2024 15:05:25. #1.12#
SON DAKİKA: Datça Açık Kış Yüzme Maratonu'nda 333 yüzücü bir araya geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement