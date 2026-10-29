Datça\'da açık su yüzücüleri Cumhuriyet\'in 103. yılı için 1923 metre kulaç attı

Muğla'nın Datça ilçesinde Cumhuriyet'in 103'üncü yıl dönümü dolayısıyla denize giren açık su yüzücüleri, bin 923 metre yüzerek 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

Datça'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen yüzme organizasyonunda, Datça Open Water Swimming ekibi Cumhuriyet için kulaç attı. Datça Kaymakamlığı tarafından düzenlenen program çerçevesinde Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelen yüzücüler, saat 10.00'da Kaymakam Murat Atıcı'nın verdiği başlangıçla denize girdi. Cumhuriyet'in 103'üncü yılına ithafen gerçekleştirilen etkinlikte sporcular, bin 923 metre boyunca yüzerek bayram coşkusunu denize taşıdı. Datça'nın mavi sularında gerçekleştirilen yüzüşte katılımcılar, Cumhuriyet'e duydukları bağlılığı spor aracılığıyla ortaya koydu. Sahil Güvenlik botlarının desteği ve gözetimi altında gerçekleştirilen etkinlikte, yüzücülerin güvenliği için gerekli kontroller sağlandı. Organizasyona katılan sporcular, Cumhuriyet Bayramı'nı birlikte kutlamanın mutluluğunu yaşadı.

Datça Open Water Swimming ekibi üyeleri, yüzmenin yalnızca bir spor olmadığını, aynı zamanda dayanışmayı ve birlikte hareket etme duygusunu güçlendirdiğini belirterek Cumhuriyet'in 103'üncü yıl dönümünü anlamlı bir etkinlikle kutladı.