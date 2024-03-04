Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kadın Voleybol Takımı Bölgesel Kadın Voleybol Ligi\'nde Şampiyon Oldu

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kadın Voleybol Takımı, Bölgesel Kadın Voleybol Ligi'nde düzenlenen müsabakalarda rakiplerini yenerek şampiyon oldu.
Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı bünyesinde kurulan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kadın Voleybol Takımı, Bölgesel Kadın Voleybol Ligi'nde kentte oynadığı üç maçı da kazanarak finale yükseldi.
Şehitlik Köşkler Kapalı Spor Salonu'nda oynanan müsabakalarda DBB Kadın Voleybol Takımı, Diyarbakır Sportif Faaliyetler Spor Kadın Voleybol Takımı'nı 3-0, Akçakiraz Kadın Voleybol Takımı'nı 3-1 ve Ergani Kadın Voleybol Takımı'nı da 3-0 yendi.
Tüm rakiplerini mağlup eden Diyarbakır temsilcisi, Bölgesel Kadın Voleybol Ligi final müsabakalarına katılmaya hak kazandı.
DBB Spor Kadın Voleybol Takımı, bölgesel final müsabakalarında şampiyonluk yaşaması halinde 2. Lig'e yükselecek. - DİYARBAKIR
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. ev sahipliğinde gerçekleştirilen Geleneksel Atlı Savaş Sanatları Müsabakaları ve Silahşorlük Turnuvası tamamlandı. Kayseri, İstanbul, Ankara ve Eskişehir başta olmak üzere 9 farklı şehirden katılan 19 sporcu, at üzerinde kılıç ve mızrak kullanarak kıyasıya mücadele etti. Kayseri Bölgesi sporcuları 3 birincilik ve 2 ikincilik alarak müsabakaların en çok madalya alan takımı oldu.
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