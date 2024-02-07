Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Tekvando Sporcuları Bölge Şampiyonasına Katılmaya Hak Kazandı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tekvando sporcuları, kentte düzenlenen il birinciliği müsabakalarını kazanarak Bölge Şampiyonasına katılmaya hak kazandı.
Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı'na bağlı Ücretsiz Spor Okullarında keşfedilerek Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'ne kazandırılan sporcular yeni başarılar elde etmeye devam ediyor.
Sporcular, Tunceli'de düzenlenecek olan Bölge Şampiyonasına katılmak için Kayapınar Şehit Polis Halit Gürsel Spor Salonunda düzenlenen okullar arası tekvando il birinciliği seçmelerinde mücadele etti. 60 okuldan 85 sporcunun katılımıyla gerçekleşen seçmelerde Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcuları, Enes Balaban 63 kilogramda, Edibe Demir 55 kilogramda ve Mensur Efe Altundağ ise 51 kilogramda müsabakalarda birinci oldu.
DBB sporcuları, 1-3 Mart 2024 tarihleri arasında yapılacak Bölge Şampiyonasında Diyarbakır'ı temsil edecek. - DİYARBAKIR
Rusya Devlet Başkanı Putin'in Ankara ziyareti, Rusya'daki seçim takvimi nedeniyle ertelendi. Ziyaretin en erken nisan ayı sonunda veya mayıs başında gerçekleşmesi planlanıyor.
Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde aç kalan bir kurt, yerleşim yerine inip sokak köpeğini parçaladıktan sonra bir kısmını yiyip, kalan parçalarını da götürdü. Olay güvenlik kamerasına yansıdı.
Bolu'da arkadaşının evine pencereden girerek biriktirdiği 60 bin lirayı çalan hırsız yakayı ele verdi.
Irak'ın başkenti Bağdat'ta Şiilerin yoğun yaşadığı Mestel'de bir araca dron saldırısı düzenlendi. Araç alevler içerisinde kalırken, saldırıda Şii milis gücü Haşdi Şabi'nin komutanlarından Abu Bakır es-Saadi öldürüldü.
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Gaziantep FK'yi deplasmanda Batshuayi'nin attığı gollerle 2-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun her biri 45 gün sürecek üç aşamalı esir takası ve ateşkes önerisini reddetmesinin ardından Hamas'tan ilk açıklama geldi. Hamas Siyasi Büro Üyesi Usame Handan yaptığı açıklamada, ''Gazze'de ateşkes için sunduğumuz teklifte Mısır, Katar, Türkiye, Rusya ve BM'nin her türlü anlaşmada garantör olmalarını talep ettik.'' dedi.
Hamas'ın İsrail'e her biri 45 gün sürecek üç aşamalı esir takası ve ateşkes önerisine İsrail'den yanıt geldi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas'ın önerisini reddederek Gazze'de yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah bölgesine saldırı hazırlığı için orduya emir verdiklerini söyledi. Netanyahu, ''Zafere ulaşacağız. Bu yıllar değil sadece aylar içinde olacak. Tam bir zaferden başka seçenek yok. İsrail ordusu Gazze'de aktif olmaya devam edecek.'' dedi.
Azerbaycan'daki cumhurbaşkanı seçimini, İlham Aliyev yüzde 92,1 oyla kazandı. Aliyev'i arayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı seçiminde kazandığı zafer nedeniyle tebrik etti.
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