Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Tekvando Sporcuları Bölge Şampiyonasına Katılmaya Hak Kazandı - Son Dakika
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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Tekvando Sporcuları Bölge Şampiyonasına Katılmaya Hak Kazandı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Tekvando Sporcuları Bölge Şampiyonasına Katılmaya Hak Kazandı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tekvando sporcuları, kentte düzenlenen il birinciliği müsabakalarını kazanarak Bölge Şampiyonasına katılmaya hak kazandı. Sporcular, Tunceli'de düzenlenecek olan Bölge Şampiyonasında Diyarbakır'ı temsil edecek.

07.02.2024 15:11  Güncelleme: 15:14
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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tekvando sporcuları, kentte düzenlenen il birinciliği müsabakalarını kazanarak Bölge Şampiyonasına katılmaya hak kazandı.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı'na bağlı Ücretsiz Spor Okullarında keşfedilerek Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'ne kazandırılan sporcular yeni başarılar elde etmeye devam ediyor.

Sporcular, Tunceli'de düzenlenecek olan Bölge Şampiyonasına katılmak için Kayapınar Şehit Polis Halit Gürsel Spor Salonunda düzenlenen okullar arası tekvando il birinciliği seçmelerinde mücadele etti. 60 okuldan 85 sporcunun katılımıyla gerçekleşen seçmelerde Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcuları, Enes Balaban 63 kilogramda, Edibe Demir 55 kilogramda ve Mensur Efe Altundağ ise 51 kilogramda müsabakalarda birinci oldu.

DBB sporcuları, 1-3 Mart 2024 tarihleri arasında yapılacak Bölge Şampiyonasında Diyarbakır'ı temsil edecek. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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