Demir Grup Sivasspor çıkışını sürdürdü - Son Dakika
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Demir Grup Sivasspor çıkışını sürdürdü

18.10.2022 14:29
Demir Grup Sivasspor çıkışını sürdürdü

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında dün konuk ettiği Bitexen Giresunspor'u 3-0 yenen Demir Grup Sivasspor, 2'si ligde, 1'i UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde olmak üzere son üç maçta puan kaybı yaşamadı.

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında dün konuk ettiği Bitexen Giresunspor'u 3-0 yenen Demir Grup Sivasspor, 2'si ligde, 1'i UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde olmak üzere son üç maçta puan kaybı yaşamadı.

Süper Lig'de geride kalan haftalarda zor günler geçiren kırmızı-beyazlı ekip, ligin 9. haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir'i 2-0 mağlup ederek, ligdeki ilk galibiyetini aldı.

Bu maçın moraliyle UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu 4. haftasındaki Ballkani maçına hazırlanan Sivasspor, Kosova temsilcisini deplasmanda 2-1 mağlup etti.

Sivas ekibi, dün de son olarak ligde sahasında Giresunspor'u 3-0 yenerek çıkışını sürdürdü.

Ligde geride kalan periyotta 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşayan Sivasspor, 10 puanla 12. sıraya yükseldi.

Kırmızı-beyazlı ekip, ligde 10 haftalık periyotta rakip fileleri 11 kez havalandırırken, kalesinde 13 gole engel olamadı.

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Kaynak: AA

UEFA Avrupa Konferans Ligi, Giresunspor, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Demir Grup Sivasspor çıkışını sürdürdü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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