Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında dün konuk ettiği Bitexen Giresunspor 'u 3-0 yenen Demir Grup Sivasspor , 2'si ligde, 1'i UEFA Avrupa Konferans Ligi 'nde olmak üzere son üç maçta puan kaybı yaşamadı.

Kaynak: AA

UEFA Avrupa Konferans Ligi, Giresunspor, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Demir Grup Sivasspor çıkışını sürdürdü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.