Bu arada kırmızı-beyazlı ekibin yeni transferi Clinton N'Jienin bu akşam Sivas'a geleceği belirtildi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Sivasspor Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başlayıp, dayanıklılık koşusuyla devam etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Sivasspor'da Gaziantep FK maçı hazırlıkları başladı - Son Dakika

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