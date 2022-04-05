"Demirci Akıncıları 100. Yıl Futsal Turnuvası" başladı - Son Dakika
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"Demirci Akıncıları 100. Yıl Futsal Turnuvası" başladı

05.04.2022 14:46

Manisa'nın Demirci ilçesinin kurtuluşunun 100. yılı kapsamında düzenlenen "Demirci Akıncıları 100. Yıl Futsal Turnuvası" başladı.

Manisa'nın Demirci ilçesinin kurtuluşunun 100. yılı kapsamında düzenlenen "Demirci Akıncıları 100. Yıl Futsal Turnuvası" başladı.

Demirci Belediyesi ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü işbirliğiyle yapılan turnuvaya, kurum ve kuruluşların çalışanları, ilçe esnafı ile kırsal mahalle sakinlerinin oluşturduğu 21 takım katıldı.

Turgut Özal Kapalı Spor Salonu'nda oynanan müsabakaların hakemliğini de ilçedeki lisanslı sporcular ve beden eğitimi öğretmenleri yapıyor.

Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk, turnuvadaki takımlara başarılar dileyerek, "Beklediğimizin üzerinde bir ilgi var. Turnuvanın finalini ramazan bayramı öncesi tamamlayarak dereceye girenlere kupa ve ödülleri verilecek. Belediye olarak ilçede sporun gelişmesi adına gençler için sportif organizasyonlar düzenlemeye devam edeceğiz." dedi.

Demirci Akıncıları 100. Yıl Futsal Turnuvası başladı
Demirci Akıncıları 100. Yıl Futsal Turnuvası başladı
Demirci Akıncıları 100. Yıl Futsal Turnuvası başladı

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Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor 'Demirci Akıncıları 100. Yıl Futsal Turnuvası' başladı - Son Dakika


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