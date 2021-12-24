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Demirci Akıncıları Kurumlar Arası Voleybol Turnuvası başladı - Son Dakika

Demirci Akıncıları Kurumlar Arası Voleybol Turnuvası başladı

24.12.2021 11:13
Demirci Akıncıları Kurumlar Arası Voleybol Turnuvası başladı

Manisa'nın Demirci ilçesinde "Demirci Akıncıları Kurumlar Arası Voleybol Turnuvası" başladı.

Manisa'nın Demirci ilçesinde "Demirci Akıncıları Kurumlar Arası Voleybol Turnuvası" başladı.

Demirci Kaymakamlığı, Demirci Belediyesi, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ve Demirci Akıncıları Gençlik ve Spor Kulübü işbirliğinde düzenlenen turnuvaya 11 takım katıldı.

Turgut Özal Kapalı Spor Salonunda yapılan turnuvanın ilk maçı, Kaymakam İbrahim Ethem Akıncı'nın Demirci'de görevine başlayışının 101. yıldönümü olan 23 Aralık tarihinde oynandı.

Turnuvanın ilk maçında Cezaevi Müdürlüğü takımı, İlçe Sağlık Müdürlüğü takımını 3-0 mağlup etti.

Demirci Belediyesi ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü arasında yapılan müsabakayı da belediye ekibi 3-0 kazandı.

Demirci Kaymakamı Adem Kaya ilçede sporun gelişmesi için her branşta çeşitli turnuvalar düzenlediklerini belirterek, "Demirci tenis ligi turnuvasını yapıyoruz. Yaklaşık 1 ay sürecek voleybol turnuvasına da yoğun bir katılım var. Hedefimiz Demirci'de her yaştan kişinin spor yapabilmesini sağlamak. Yaptığımız her turnuvaya tarihi değerimiz olan Milli Mücadele kahramanlarımız Demirci Akıncıları ismini vererek gençlerimize ve ilçemize dışarıdan okumak için gelen öğrencilerimize tanıtıyoruz." dedi.

Belediye Başkanı Selami Selçuk da ilçeyi spor merkezi yapmak istediklerini dile getirerek, "Belediyemiz olarak gençlerimiz ve vatandaşlarımız için her türlü spor organizasyona desteğimizi sürdüreceğiz." diye konuştu.

Turnuva, 19 Ocak 2022'de sona erecek.

Demirci Akıncıları Kurumlar Arası Voleybol Turnuvası başladı
Demirci Akıncıları Kurumlar Arası Voleybol Turnuvası başladı
Demirci Akıncıları Kurumlar Arası Voleybol Turnuvası başladı
Demirci Akıncıları Kurumlar Arası Voleybol Turnuvası başladı

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Hisarcık, voleybol, Demirci, Manisa, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Demirci Akıncıları Kurumlar Arası Voleybol Turnuvası başladı - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Demirci Akıncıları Kurumlar Arası Voleybol Turnuvası başladı - Son Dakika
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