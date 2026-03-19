Demircili dağcılar Kaz Dağlarına tırmandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

19.03.2026 21:17  Güncelleme: 21:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Dağcılık Federasyonu (TDF) tarafından 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla düzenlenen Kaz Dağları tırmanışına katılan Demircili dağcılar, 1752 rakımlı zirvede Türk bayrağını dalgalandırdı.

18 Mart sabahı saat 06.00'da Ayazma Şelaleleri kamp alanından başlayan tırmanışta sporcular, zorlu hava ve arazi şartlarına rağmen 18 kilometrelik parkuru yaklaşık 10 saatte tamamlayarak Kaz Dağları'nın zirvesine ulaştı.

Türkiye Dağcılık Federasyonu ekipleri eşliğinde gerçekleştirilen tırmanışa Manisa'nın Demirci ilçesinden katılan TDF Antrenörü ve profesyonel dağcı Atıf Eroğlu ile profesyonel dağcı Gülderen Saygı, zirvede Şanlı Türk bayrağının yanı sıra Demirci Belediyespor ve Demirci Akıncıları Spor Kulübü bayraklarını da açtı. Dağcılar zirvede İstiklal Marşı'nı da okuyarak 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'nün anlamına uygun bir anma gerçekleştirdi.

Zirve defterini imzaladıktan sonra açıklama yapan TDF Antrenörü Atıf Eroğlu, Türkiye Dağcılık Federasyonunun her yıl ülkenin farklı şehirlerinde ve önemli milli günlerde düzenlediği tırmanış faaliyetlerine Demirci'yi temsilen katıldıklarını belirterek, "Şanlı bayrağımızı zirvelerde dalgalandırmak, İstiklal Marşımızı bu yüksekliklerde hep bir ağızdan okumak bizler için tarif edilemez bir gurur kaynağıdır. Şehitlerimizin mirasını her platformda, en yüksek noktalarda yaşatmaya devam edeceğiz." dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA

Türkiye Dağcılık Federasyonu, Çanakkale Zaferi, 18 Mart, Spor, Son Dakika

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2026 22:10:23. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.