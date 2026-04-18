Demirel: \'Basit goller yedik\'

Üye Girişi
Son Dakika Logo

18.04.2026 23:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gençlerbirliği'nin teknik direktörü Demirel, Galatasaray mağlubiyetini ve gelecek hedeflerini değerlendirdi.

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Volkan Demirel, Galatasaray müsabakasının ardından, "Çok basit goller yediğimizi düşünüyorum. Galatasaray bu ligin lideri. Ama ilk 60 dakika skoru golsüz götürseydik gol atacağımızı biliyordum" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Gençlerbirliği, sahasında ağırladığı Galatasaray'a 2-1 mağlup oldu.

Maç sonu düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Gençlerbirliği Teknik Direktörü Volkan Demirel, "İlk yarı hemen maç maçında yediğimiz gol sonrasında ilk yarının bitimine 2-3 dakika kala yediğimiz gol var. Çok basit goller yediğimizi düşünüyorum. Galatasaray bu ligin lideri. İkinci yarıda yapmış olduğumuz değişiklikler aslında plan şuydu; bunu söylesem ne kadar önemseyeceksiniz bilmiyorum ama ilk 60 dakika skoru golsüz götürseydik gol atacağımızı biliyordum. Dediğim gibi bugün galip gelsek çok iyi olurdu ama geldiğimden beri söylüyorum önümüzdeki maçlar bizim kaderimizi belirleyecek. Ligde kalmak için uğraşacağız" ifadelerini kullandı.

Demirel, maç bittikten sonra yorum yapmanın ve soru sormanın kolay olduğunu ifade etti. Maç içinde ve öncesinde bunları hesaplayıp hareket etmenin zorluğuna değinen Volkan Demirel, ayrıca, Gençlerbirliği'ni ligde tutmak için uğraşacağını kaydetti.

Öte yandan Demirel, ligde hakemlerin Gençlerbirliği aleyhine 12 karar verdiğini ve ligde bu anlamda birinci olduğunu dile getirdi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Gençlerbirliği, Yerel Haberler, Galatasaray, Futbol, Spor, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.04.2026 23:47:48. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.