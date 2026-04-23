Demirel: Galibiyet bizim için değerli

Natura Dünyası Gençlerbirliği Teknik Direktörü Volkan Demirel, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finale yükseldikleri için çok mutlu olduklarını söyledi.

Demirel, RAMS Park'ta Galatasaray'ı 2-0 yendikleri çeyrek final maçının ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Sarı-kırmızılı takımla 4 gün önce Trendyol Süper Lig'de de karşılaştıklarını hatırlatan Demirel, "Çok mutluyuz. Bulunduğumuz ortamda böyle bir galibiyet gelmesi iyi oldu. Süper Lig'de 7 maçtır kazanamıyorduk. Hafta sonundaki Galatasaray maçında ilk golümüzü atmıştık. Bu bile bizim için bir moral olmuştu. Ligdeki Galatasaray müsabakasında erken yediğimiz gol bütün planlarımızı bozmuştu. Aslında bugün benzer bir plan yapmıştık. Galatasaray'ın maçın 60. dakikasından sonra düşüş yaşayacağını biliyorduk. Geçişlerden pozisyon bulmayı planladık. Bütün hafta ligdeki Galatasaray maçının analizini gösterdim. Bugün hafta sonundaki lig maçını düşünerek rotasyonlu bir kadroyla çıktı. Galatasaray iyi bir kadroyla sahadaydı. Oynayan bütün oyuncularım performans anlamında karşılığını verdi. İçeride hepsini tebrik ettim. Burada galip gelmek önemliydi. Uzun süredir burada bu skoru yakalayan bir takım yoktur. Şimdi hedefimiz ligdeki Kocaelispor maçı. Bu maçın mutluluğu bu akşam biter. Ondan sonra lige konsantre olacağız. Hafta sonunda galibiyeti pekiştirmek adına kazanırsak daha emin adımlarla yolumuza devam ederiz." diye konuştu.

"32 puanın ligde kalacağını düşünüyorum"

Volkan Demirel, Trendyol Süper Lig'de kalan 4 maçta 7 puan almaları durumunda kümede kalacaklarına inandığını aktardı.

Ligde 30. hafta sonunda 25 puanla 15. sırada bulunan başkent temsilcisinin teknik direktörü, "Göreve geleli neredeyse 1,5 ay olacak. Hep güçlü ve iyi takımlarla oynadık. Deplasmanda 1-0 yenildiğimiz Konyaspor maçından belki 1 puan alabilirdik. Ancak diğer takımlar hep ligin üst takımlarıydı. Göztepe, Beşiktaş ve Başakşehir ile karşılaştık. Biz çalışmaya hep devam ettik. Hiçbir zaman kırılmadım çünkü takıma güveniyorum. İyi oyunculara sahibim ama oyuncular adına çok değişiklik yaşanan bir süreç oldu. Teknik direktörlere adapte olmaları uzun sürdü. Ancak niyet ve kalite olarak ben çocuklara hep inandım. Belki gol atamadık ama yılmadım, aynı tekrarı yapmaya çalıştım. Çocukların bana inancı var, ben de onlara çok inanıyorum. 32 puanın ligde kalacağını düşünüyorum. Bunun için 7 puana ihtiyacımız var. Belki altı da kalabilir bilemiyorum ama şu anki planım son dört maçtan 7 puan alarak sezonu bitirmek." ifadelerini kullandı.

Ligin 31. haftasında Kocaelispor ile sahalarında yapacakları maçın daha önemli olduğuna değinen Demirel, "Buraya çıkarken rotasyon yapmak zorundaydım. Çünkü benim için önemli olan hafta sonundaki Kocaelispor müsabakası. Ancak oynattığım her futbolcu müthiş oynadı. Ne dediysek yapmaya çalıştılar. Bundan dolayı çok mutlu olduk ama bu mutluluk bugün bitecek. Şimdi Ankara'ya döneceğiz. Bu gece bu mutluluğu yaşayacağız ama asıl işimiz pazar günkü Kocaelispor maçı. İnşallah o maçı da kazanacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Kırmızı-siyahlı takımın teknik direktörü, kupayı kazanma hedeflerinin olup olmadığının sorulması üzerine, "Kupa gelmesini kim istemez. İnşallah gelir ama hedefim şu an biraz daha lig odaklı. Ligde kalmak için mücadele ediyoruz. Ancak bugünkü galibiyet bizim adımıza çok değerli oldu. Bundan sonra önceliğimiz ligdeki durumumuz, sonra yarı finaldeki rakibimiz, ondan sonra nasipse neden olmasın?" şeklinde konuştu.

Günay Güvenç'e gösterilen tepki

Eski bir kaleci olan Volkan Demirel, Galatasaray file bekçisi Günay Güvenç'e yediği hatalı golden sonra gösterilen tepkiyle ilgili konuştu.

Kalecileri "yalnız adamlar" olarak nitelendiren Demirel, "Günay'ı az önce içeride gördüm ve kafasına takmamasını söyledim. Biz de bu tarz durumlara çok maruz kaldık. Belki futbolcuyken hata yaparsanız bu kadar eleştiri almazsınız ama kaleci yaptığı zaman biraz daha dozu farklı, fazla oluyor. Bunu çok yaşadığım için Günay'ı çok iyi anlıyorum. Bence Günay kafasına takmasın. Günay bence çok değerli bir kaleci. Kendisini çok seviyorum. Aynı şekilde Uğurcan da öyle. Bu kaleciler Türkiye'nin değeridir. Bir iki maçla kötü kaleci olunmaz. İkisinin de ben çok iyi kaleci olduğunu düşünüyorum. Uğurcan zaten çok farklı yerlere gidiyor. Günay da Galatasaray için çok önemli bir kaleci. Galatasaray taraftarı bugün kırgınlardır, biliyorum. Bize elendikleri için üzgün olabilirler, bir de ben olduğum için ekstra bir üzgün olabilirler ama bizim daha çok ihtiyacımız vardı açıkçası. Onlara ben başarılar diliyorum, Günay kardeşime de kafasına takmamasını söylemem gerekiyor." şeklinde görüş belirtti.