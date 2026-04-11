Demirel: Ligde Kalmak İçin Mücadele Edeceğiz

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Gençlerbirliği, deplasmanda RAMS Başakşehir'e 3-0 mağlup oldu. Mücadele sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Gençlerbirliği Teknik Direktörü Volkan Demirel, "İlk yarının son bölümünde oyunu çok zora soktuk. İkinci yarı başında değişiklikler yapma gereği duyduk ama 3-0'dan sonra 1-0 geriye düştükten sonra da oyunun hakimi bizdik. Yakaladıklarımızı atamadık. Tam tersi oldu ve ilk yarı 3-0 mağlup duruma düştük. Çok zor oldu. Kaybedeceğimiz bir şey yoktu. Duran toplar haricinde ilk kez akan oyunda goller yedik. Takımıma tüm sorumluluğun bende olduğunu söyledim. Önümüzde 5 maç var, alabileceğimiz en çok puanı alıp ligde kalmak için mücadele edeceğiz. Ligde kalmak istiyoruz. Her şeyin bilincindeyiz. Elimizden geldiği kadar ligde kalmak için mücadele edeceğiz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL