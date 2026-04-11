Demirel: Ligde Kalmak İçin Mücadele Edeceğiz

11.04.2026 17:50
Gençlerbirliği Teknik Direktörü Volkan Demirel, ligde kalmak için kalan maçlarda yüksek puan hedefliyor.

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Volkan Demirel, Başakşehir maçının ardından kalan maçlarda en yüksek puanı toplamaya çalışacaklarını belirterek, "Elimizden geldiği kadar ligde kalmak için mücadele edeceğiz" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Gençlerbirliği, deplasmanda RAMS Başakşehir'e 3-0 mağlup oldu. Mücadele sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Gençlerbirliği Teknik Direktörü Volkan Demirel, "İlk yarının son bölümünde oyunu çok zora soktuk. İkinci yarı başında değişiklikler yapma gereği duyduk ama 3-0'dan sonra 1-0 geriye düştükten sonra da oyunun hakimi bizdik. Yakaladıklarımızı atamadık. Tam tersi oldu ve ilk yarı 3-0 mağlup duruma düştük. Çok zor oldu. Kaybedeceğimiz bir şey yoktu. Duran toplar haricinde ilk kez akan oyunda goller yedik. Takımıma tüm sorumluluğun bende olduğunu söyledim. Önümüzde 5 maç var, alabileceğimiz en çok puanı alıp ligde kalmak için mücadele edeceğiz. Ligde kalmak istiyoruz. Her şeyin bilincindeyiz. Elimizden geldiği kadar ligde kalmak için mücadele edeceğiz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Zelenskiy: Avrupa Güvenliği Öncelikli Olmalı Zelenskiy: Avrupa Güvenliği Öncelikli Olmalı
Bakan Kurum Çorum’da: Şehircilik sloganla değil, planla yapılır Bakan Kurum Çorum’da: Şehircilik sloganla değil, planla yapılır
Trump zaman verdi: Anlaşma olmazsa güç kullanırız Trump zaman verdi: Anlaşma olmazsa güç kullanırız
İran: Hürmüz’den geçiş ücretleri riyal ile ödenecek İran: Hürmüz'den geçiş ücretleri riyal ile ödenecek
Mahkeme itirazı reddetti: Bornova Belediye Başkanı Eşki’ye yurt dışı yasağı geldi Mahkeme itirazı reddetti: Bornova Belediye Başkanı Eşki’ye yurt dışı yasağı geldi
Beşiktaş’a dev gelir Beşiktaş'a dev gelir

17:59
Robertson anlaşma sağladığı takıma imza atmak için tek bir şart koydu: Kümede kalın, geleyim
Robertson anlaşma sağladığı takıma imza atmak için tek bir şart koydu: Kümede kalın, geleyim
17:43
Kütahya’da korkutan deprem Çevre illerde de hissedildi
Kütahya'da korkutan deprem! Çevre illerde de hissedildi
17:36
İslamabad’da ABD-İran-Pakistan arasındaki 3’lü görüşmeye ara verildi
İslamabad’da ABD-İran-Pakistan arasındaki 3’lü görüşmeye ara verildi
17:24
Dün yine maça gitmiş Duru Nayman’dan Arda Güler’e tam destek
Dün yine maça gitmiş! Duru Nayman'dan Arda Güler'e tam destek
16:33
İran tehdit etti, ABD gemisi Hürmüz’den geri döndü
İran tehdit etti, ABD gemisi Hürmüz'den geri döndü
16:12
Boğazı kesilerek öldürülen kadının katili müstakbel damadı çıktı İtirafları kan donduruyor
Boğazı kesilerek öldürülen kadının katili müstakbel damadı çıktı! İtirafları kan donduruyor
