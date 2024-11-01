Demirel: Uzun Vadede Büyük Başarılar Getireceğiz - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Demirel: Uzun Vadede Büyük Başarılar Getireceğiz

Bodrum FK Teknik Direktörü Volkan Demirel, uzun vadede büyük başarılara imza atacaklarını belirtti.

01.11.2024 20:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- Bodrum FK Teknik Direktörü Volkan Demirel: "Uzun vadede çok büyük işler yapacağımızı düşünüyorum"

MUĞLA - Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Corendon Alanyaspor'u konuk edecek olan Bodrum FK'da Teknik Direktör Volkan Demirel, "Futbol 3 ihtimali olan bir oyun, bir tanesi olacak ama yenersek çok mutlu olacağız. Sahada ne yaptığımızı görmek isteyenler lütfen maçımıza gelsin, bizi desteklesin. Belki kısa vadede değil ama uzun vadede çok büyük işler yapacağımızı düşünüyorum" dedi.

Trendyol Süper Lig 11. haftasında Bodrum FK, pazar günü saat 16.00'da Corendon Alanyaspor'u ağırlayacak. Yalıçiftlik İsmail Altındağ Tesisleri'nde mücadelenin hazırlıklarını sürdüren yeşil-beyazlı ekip, rakibi karşısında evinde gülen taraf olmak istiyor. Bodrum FK, tarihinde ilk kez yer aldığı Süper Lig'de oynadığı 10 maçta 3 galibiyet, 6 mağlubiyet ve 1 beraberlik sonucu topladığı 10 puan ile 13. sırada bulunuyor.

"Yıkmadan dökmeden olanın üstüne ek yapmaya çalışacağız"

Oyuncularla iki toplantı yaptığını ve taktiksel oyun anlayışını anlattığını söyleyen Bodrum FK Teknik Direktörü Volkan Demirel, "Takımlarla alakalı, rakibimiz Alanyaspor ile alakalı fikirlerimiz var. Şu an daha çok kendi takımımla ilgili ne yapabiliriz, neyi daha iyi sahaya yansıtabiliriz bu kadar kısa zamanda, neyi anlatabiliriz onun planlarını yapıyorum. Kendi istediklerimizi ortaya koymanın yanında Alanya'nın oyununa karşı da bir oyunumuz olacak. Maça kadar kısa zaman olmasına rağmen, maçı kazanmak adına elimizden geleni anlatmaya çalışacağız. Futbolcu arkadaşlarımın gayretini biliyordum, saha dışından çok enerjisi olan bir takım olduğunu biliyordum. İçlerine girdiğimde enerjinin daha farklı olduğunu hissettim. Kulüpte aile ortamı var. Buraya aidiyet duygusu hissediyorum. Bu şehirde mutluluğu da yaşadım, üzüntüyü de yaşadım. 20-25 senedir buraya giden gelen bir misafir gibiyim ama şu an buraya gelmiş, artık buranın çocuğu olarak o aidiyeti hissederek yaşayacak bir hocayım, antrenörüm. Oyuncularımın arkadaşları ve futboldan gelmiş bir ağabeyleriyim. Hep beraber belki kısa vadede değil ama uzun vadede çok büyük işler yapacağımızı düşünüyorum. Fırsat buldukça oyuncularla konuşmaya çalışıyorum. Geldiğimden beri 2 toplantı yaptım. İlki tamamen tanışma odaklıydı ama ikinci toplantıda taktiksel olarak ne yapmak istediğimi anlatmaya çalıştım. Bu tarz şeyler bir anda gerçekleşecek değil. Oturmuş bir düzen var, bir düzeni baştan yıkıp tekrar bir şeyi inşa etmeye çalışmıyoruz. O zaman çünkü farklı boşluklar, farklı yanlışlarla karşılaşabiliyorsunuz. Biz yıkmadan, dökmeden olanın üstüne biraz daha ek yapmaya çalışacağız. Zamanla beraber bunu daha da yukarıya çıkaracağız. Temeli atılmış bir takım var, biz bu katları o sağlam temelle beraber yukarı taşımaya çalışacağız. Ben daha önce statta oynanan maç atmosferini gördüm. Stat içerisinde odaları gördüğümde atmosferin daha da büyük olduğunu gördüm. Tüm Bodrumlu futbolseverleri stadımıza bekliyoruz. Hep beraber yensek de yenilsek de futbol 3 ihtimalli bir oyun, biri gerçekleşecek ama yenersek çok mutlu olacağız. Biz maç maç bakacağız, hedefimiz önümüzdeki maçı kazanmak. Sahada ne yaptığımızı görmek isteyenler lütfen maçımıza gelsin, bizi desteklesin" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Teknik Direktör, Yerel Haberler, Volkan Demirel, Alanya, Bodrum, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Demirel: Uzun Vadede Büyük Başarılar Getireceğiz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:14 Netanyahu’yu köşeye sıkıştıracak gelişme Gizli bilgilerin sızdırılmasıyla ilgili tutuklamalar başladı Netanyahu'yu köşeye sıkıştıracak gelişme! Gizli bilgilerin sızdırılmasıyla ilgili tutuklamalar başladı
22:38 İsrail ile ticaret devam ediyor mu Ticaret Bakanı tarih vererek açıkladı İsrail ile ticaret devam ediyor mu? Ticaret Bakanı tarih vererek açıkladı
21:48 Nevzat Bahtiyar’ın kardeşi konuştu Suçu üstlensin diye para teklif etmişler Nevzat Bahtiyar'ın kardeşi konuştu! Suçu üstlensin diye para teklif etmişler
20:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel’e dava açtı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'e dava açtı
17:17 Tekirdağ’da 9 aylık erkek bebeğe cinsel istismar Videoyu anne paylaşmış Tekirdağ'da 9 aylık erkek bebeğe cinsel istismar! Videoyu anne paylaşmış
10:12 Dünyaca ünlü isim Yusuf Dikeç’e benzemek için her şeyi yaptı Dünyaca ünlü isim Yusuf Dikeç'e benzemek için her şeyi yaptı
10:04 Plajda sarhoş numarası yapan kadın muhabir, bir grup erkeğin tacizine uğradı Plajda sarhoş numarası yapan kadın muhabir, bir grup erkeğin tacizine uğradı
09:58 56 yıldır üzerine oturdukları taş 1800 yıllık tarihi eser çıktı 56 yıldır üzerine oturdukları taş 1800 yıllık tarihi eser çıktı
09:56 Fenerbahçe’nin yeni takım otobüsündeki detay rakiplerini çok kızdıracak Fenerbahçe'nin yeni takım otobüsündeki detay rakiplerini çok kızdıracak
09:53 Kayseri’de yeni evli kadın evinde asılı halde bulundu Kayseri'de yeni evli kadın evinde asılı halde bulundu
09:52 Raylardan çıkan tramvay Apple mağazasına daldı: 4 yaralı Raylardan çıkan tramvay Apple mağazasına daldı: 4 yaralı
09:46 Ünlü oyuncudan peş peşe iki paylaşım: Nereden nereye Ünlü oyuncudan peş peşe iki paylaşım: Nereden nereye
09:42 Stablecoin devi Tether rekor gelir elde etti Stablecoin devi Tether rekor gelir elde etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.11.2024 23:50:49. #1.12#
SON DAKİKA: Demirel: Uzun Vadede Büyük Başarılar Getireceğiz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.